El pueblo pesquero más bonito de Cantabria no es Castro Urdiales: una histórica villa marinera del siglo XIII, declarada Bien de Interés Cultural, que presume de tener las mejores playas del norte

Ubicada en la costa occidental de Cantabria, San Vicente de la Barquera es uno de los pueblos más bonitos del norte de España. Se trata de una encantadora villa marinera medieval del siglo XIII donde sus hermosas rías y marismas te dejarán con la boca abierta. Lo más destacado para sus visitantes es su impresionante paisaje natural, con las famosas cumbres de los Picos de Europa en el horizonte. Forma parte del increíble Parque Natural de Oyambre, un espacio protegido que cuenta con un gran valor ecológico donde podrás ver gigantescos acantilados y las mejores playas de todo el Mar Cantábrico.

San Vicente de la Barquera, comunidad autónoma de Cantabria / Istock / MediaProduction

Su puebla vieja es un conjunto plagado de interesante arquitectura que le ha valido ser Bien de Interés Cultural de Cantabria. Dentro de ella está el Hospital de la Concepción del XIV, que asistía a los peregrinos que utilizaban la primitiva ruta, y el muy atractivo Castillo del Rey, cuya privilegiada ubicación lo hizo inexpugnable a las incursiones de vikingos y normandos.

San Vicente de la Barquera, Costa Cantábrica, España / Istock / AGA GLOWALA

Mucho más que simples playas

Si miramos a esta villa desde el punto de vista natural nos daremos cuenta de que goza de unas playas verdaderamente privilegiadas como es el caso de La Playa de San Vicente, El Rosal o la Playa del Merón. Playas perfectas para nuestros viajeros más surfistas gracias a sus condiciones de oleaje tan constantes durante todo el año. Lo más curioso y lo que realmente fascina de la costa barquereña es la diversidad de sus playas.

Bahía de la villa turística de San Vicente de la Barquera en Cantabri / Istock / Ion Sadfi

Para los más aventureros y deportistas enclaves como Merón y Oyambre ofrecen grandes arenales de arena fina y dorada, geniales para largos paseos o deportes acuáticos entre sus salvajes olas. En cambio, si lo tuyo es más el relax y poder disfrutar de un buen baño tranquilo con tu familia o simplemente deslizarse tranquilamente por sus aguas cristalinas con una tabla de paddle surf, te recomendamos La Maza o El Tostadero.

Playa de Oyambre rodeada de verde campiña cantábrica / Istock / Sloot

Un paseo por San Vicente de la Barquera

Si no has cruzado andando El Puente de la Maza, es que no has estado en San Vicente, este gran puente de piedra de más de 6000 años llegó a tener 32 arcos, aunque actualmente conserva solo 28, llegó a ser uno de los más largos de Europa con 500 metros de longitud en total. Por si muchos no lo sabían también se le conoce como “Puente de los Deseos”, ya que si cruzas el puente aguantando la respiración se te cumplirá, según cuenta la leyenda.

Barcos varados en la arena con marea baja (San Vicente de la Barquera) / Istock / ancoay

A pocos metros del Hospital de la Concepción, en la parte más alta de la Puebla Vieja, está la iglesia de Santa María de los Ángeles, uno de los monumentos de carácter religioso más importantes del pueblo. La iglesia se encuentra dentro de la muralla medieval que rodea al pueblo, en la que se puede ver la famosa “Puerta de los Peregrinos”.

San Vicente de la Barquera, Spain / Istock / Joaquin Ossorio-Castillo

Y no puedes irte de San Vicente sin visitar a la Virgen de la Barquera, dentro del Santuario de la Barquera, construido en el siglo XV y según cuenta la leyenda unos marineros vieron llegar una embarcación sin remos ni tripulantes, en la que solo viajaba la Virgen de la Barquera. Desde entonces, cada 14 de abril se celebran las Fiestas de la Folía que recuerdan esta aparición y se han convertido en la celebración más importante del pueblo.