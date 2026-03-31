El pueblo marinero con las casas de colores más bonitas que vas a ver en España no parece real: sus fachadas plantadas frente al mar recuerdan a una postal y es Bien de Interés Cultural
Esa imagen icónica es solo la punta del iceberg de una de las villas más bonitas del Mediterráneo
Hay muchos pueblos preciosos de fachadas de vivos colores, aunque solo unos cuantos pueden presumir, además, de estar frente al mar. Y no nos estamos refiriendo únicamente a Burano, el paraíso italiano conocido como la ‘pequeña Venecia’.
Hay un pueblo en España, levantado a orillas del Mediterráneo, famoso por su imagen de postal: edificios estrechos, muy estrechos (la fachada ocupa el espacio necesario para que haya una puerta de entrada y una ventana, y ya),dispuestos en una hilera junto a la playa y a solo un paso del paseo marítimo.
La ubicación en sí es privilegiada, pero lo más característico son los colores con los que están pintadas las fachadas: amarillo limón, azul profundo, rojo vibrante, verde intenso y hasta naranja.los colores son bonitos, pero no tanto como la historia que hay detrás de cada uno de ellos.
Las casas de mil colores
Hay que remontarse unos siglos atrás para entender por qué estas casas tienen estos colores tan característicos. La idea fue de los pescadores que, incapaces de identificar sus viviendas desde el mar, decidieron pintar sus fachadas para identificarlas. ¿De qué color? Del mismo que usaban a para sus barcos.
Lo más curioso de todo es que se trata de una idea importada del norte de Italia, de ahí el parecido razonable con sus preciosas y coloridas villas. Al tratarse de un importante puerto comercial, el paso de mercaderes y artesanos hizo que trajeran ideas y tendencias de fuera, y la de las casas de mampostería con fachadas de colores fue una de ellas.
Si todavía no sabes de qué lugar estamos hablando, es Villajoyosa, el precioso pueblo a poco más de 30 kilómetros de Alicante y a solo 13 de Benidorm. Es la capital de la Marina Baixa, una de las comarcas más bonitas de la Costa Blanca.
Una villa con pasado medieval
Pero quedarse solo con esta foto icónica de la arquitectura popular de Villajoyosa sería un error. Resulta que este precioso pueblo cuenta con un rico e interesante pasado medieval.
Siempre se ha considerado a La Vila Joiosa (en valenciano) un punto estratégico en la defensa de la costa alicantina en un tiempo en el que los ataques de los piratas berberiscos eran una constante.
Bien de Interés Cultural
Eso hizo que el pueblo se fortificara y levantara diferentes torres vigías que todavía hoy se pueden ver en la ciudad. El resultado es un centro histórico con murallas, construidas en el siglo XVI y declarado Bien de Interés Cultural.
Son esas murallas sobre las que precisamente se apoyan las casas de colores, que desde lo lejos parecen colgadas frente al mar. Si no queréis perderos la foto más bonita, tomad nota: el mejor lugar para contemplarlas es el puente del río.
Pero hay más. Si bordeamos la muralla, se llega hasta la Costera de la Mar. Una calle que va en ascenso hasta coronar la parte más alta del casco antiguo. Allí, en lo alto, se levanta la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, también declarada Bien de Interés Cultural.
Se trata de un templo gótico levantino tardío, que comenzó a construirse en el año 1550, y que cuenta en su interior con una capilla barroca de gran esplendor. Y tu que pensabas que Villajoyosa era solo una cara bonita…
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