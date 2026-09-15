El pueblo ideal junto al mar para recorrer a pie y comer "el mejor arroz de España": de origen colonial, tiene solo 188 vecinos, casas blancas y está en el corazón de un Parque Natural

Arrozales hasta donde llega la vista, canales, salinas y, al fondo, el Mediterráneo. El núcleo conserva una imagen muy particular: casas blancas de poca altura, calles ajardinadas, numerosas palmeras y el campanario de la iglesia de la Mare de Déu de la Cinta como gran referencia visual. La propia información turística lo describe como una pequeña población a menos de un kilómetro de la costa rodeada de arrozales y especialmente apropiada para descubrir el entorno a pie o en bicicleta.

Poblenou del Delta (pedanía de Amposta, en Tarragona) no es un pueblo antiguo, aunque lo parezca. Lo proyectó el Instituto Nacional de Colonización, el organismo franquista encargado de poner en cultivo y repoblar zonas agrícolas tras la Guerra Civil, y lo diseñó el arquitecto José Borobio entre 1954 y 1956, inaugurándose en 1957 bajo el nombre de Villafranco del Delta. Sus casas se repartieron entre 96 familias de colonos que llegaban para trabajar los arrozales, las salinas y la pesca de la zona.

Adriana Fernández

El conjunto está protegido actualmente como Bien Cultural de Interés Local (BCIL) dentro del catálogo patrimonial de Amposta. La arquitectura responde a un trazado ordenado, con viviendas unifamiliares de dos plantas y patio interior distribuidas alrededor de una plaza central con abundante vegetación en sus calles. Otro de los detalles interesantes es que el atractivo como destino "para ir a pie" está precisamente en su tamaño reducido. Desde el pueblo parten además rutas en bicicleta hacia la laguna de la Encanyissada, la más grande del Delta, o hacia miradores como el del Embut, con vistas sobre las salinas.

Poblenou del Delta (Amposta, Tarragona) / Istock / Meynuit

La joya de la localidad (y su mágico entorno)

El corazón del núcleo es la iglesia de la Mare de Déu de la Cinta, inaugurada como templo en 1956 y convertida en parroquia canónica en 1959. Diseñada también por Borobio, responde a las líneas racionalistas del momento y destaca, sobre todo, por su esbelto campanario cuadrado coronado por una cruz metálica. Su fachada encalada sigue la estética del resto del pueblo, de manera que el edificio no parece un elemento aislado, sino una pieza integrada en el paisaje urbano.

La iglesia de Poblenou del Delta (Amposta) / Istock

Pero si hay algo que explica la personalidad actual de Poblenou es lo que se ve en el entorno. El pueblo está integrado en el Parque Natural del Delta del Ebro, uno de los grandes humedales del Mediterráneo occidental. Se pueden apreciar campos de arroz, canales, lagunas, salinas y caminos que se abren hacia un horizonte prácticamente plano. A poca distancia del pueblo se encuentra también la Casa de Fusta, un museo ornitológico instalado en un edificio de hace un siglo, junto a uno de los restaurantes mejor valorados de la zona... ¡Y ahí vamos ahora!

El mejor arroz de España

La fama gastronómica de la zona tiene un respaldo oficial singular: la Denominación de Origen Protegida Arròs del Delta de l'Ebre, que ampara variedades como el bomba, el montsianell, el sénia, el fonsa o el gleva, cultivadas en categoría extra gracias a la salinidad del agua y la altura de la capa freática de la zona. La Càmara Arrocera del Montsià, la principal cooperativa arrocera del territorio, se fundó ya en 1927 y hoy reúne a más de 3.000 socios.

Los arroces de Poblenou del Delta (Amposta, Tarragona) / Wikimedia Commons

Dentro del propio pueblo hay hasta once restaurantes especializados en arroces y paellas, una proporción poco habitual para un núcleo tan pequeño. En los alrededores, la reputación del producto ha llegado hasta la Guía Michelin: el restaurante L'Algadir del Delta, en la cercana Amposta, mantiene el Bib Gourmand desde 2017. Un poco más lejos, en Xerta, el restaurante Villa Retiro luce una Estrella Michelin con una cocina que toma como inspiración constante los arroces del Delta.

¡Irresistible!