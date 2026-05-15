El pequeño pueblo fronterizo al que Manuel Carrasco (45 años) siempre vuelve: una localidad del siglo XVIII, tiene nombre de reina y un paraje natural insólito en la costa occidental andaluza

Conocido por su participación en la segunda edición del concurso televisivo Operación Triunfo, en la que quedó en segundo posición, Manuel Carrasco es uno de los cantantes y compositores más populares del panorama musical español. Con casi 25 años de carrera a sus espaldas, no es solo uno de los mayores representantes de la música española actual; también es el mejor embajador de la pequeña ciudad que lo vio nacer hace más de cuarenta años.

Isla Cristina es la ciudad que vio crecer a Manuel Carrasco / Istock / soniabonet

Situada a orillas de la desembocadura del río Carreras, frente a las aguas del océano Atlántico y a escasos siete kilómetros de la frontera con Portugal, la localidad de Isla Cristina es uno de los lugares más bonitos que existen en la provincia de Huelva. Es quizás esta belleza, a la que Manuel Carrasco regresa siempre que puede, la que inspira al cantante a la hora de crear sus canciones.

Adriana Fernández

Una ciudad muy joven

Fundada en el siglo XVIII, cuando pescadores del levante español se asentaron en la zona para explotar la pesca de sardina y atún, su nombre original fue Real Isla de la Higuerita. Fue un siglo más tarde, tras una epidemia de cólera, que la población modificó su nombre por el actual, a modo de agradecimiento a la reina María Cristina por la ayuda humanitaria prestada. Desde entonces, la ciudad no ha parado de crecer, alcanzando los más de 20 mil habitantes y convirtiéndose en uno de los principales puertos de Andalucía.

Isla Cristina es el principal puerto de Andalucía / Istock / Melissa Kopka

Aunque actualmente reside en la capital, Manuel Carrasco ha hablado en más de una ocasión del cariño que siente por su ciudad natal, lugar al que vuelve para reconectar consigo mismo cuando más lo necesita. “Voy andando por la arena (…) y digo ‘esto es vida’”, dice el cantante de Isla Cristina, “[Esta ciudad] es mi ancla, mi pasión".

Cuando uno pasea por las calles de Isla Cristina entiende perfectamente que el cantante romantice esta ciudad. Además de sus gentes, a las que Manuel Carrasco lleva a todas partes en su corazón, el cantante está enamorado de sus rincones: el puerto, el bonito faro, o los kilómetros y kilómetros de playa que se extienden en su literal.

Las Marismas de Isla Cristina son un enclave natural único / Istock / soniabonet

Los rincones de Isla Cristina

Para empezar a conocer la ciudad, lo imprescindible es dar un paseo por las calles de su casco antiguo, donde se encuentra la casa de Blas Infante, el padre de la patria andaluza, o la bonita casa de Don Justo, diseñada por el arquitecto Aníbal Gómez y que destaca por los azulejos con flores de su fachada. Más modernas son las tres iglesias que se encuentran en la localidad -la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, la iglesia Padre Jesús del Gran Poder, y la iglesia de Nuestra Señora del Mar-, todas ellas de la segunda mitad del siglo XX. En clave natural, las Marismas de Isla Critina son un magnífico ecosistema protegido declarado Paraje Natural y Zona de Especial Protección para las Aves.

Puente de la Playa de la Gaviota, en Isla Cristina / Istock / MEDITERRANEAN

Pero si hay algo que hace especial a Isla Cristina, eso son sus diez espectaculares playas, las cuales se extienden a lo largo de kilómetros y ofrecen tanto a locales como visitantes un entorno perfecto para disfrutar del ambiente marino. Una de las más espectaculares, además de poco masificada, es la Playa de la Gaviota, con más de un kilómetro de extensión y a la cual se accede a través de un coqueto puente de madera. Por otro lado, la más concurrida por los veraneantes es la Playa Central, ubicada en el paraje natural Monte Público “Dunas de Isla Cristina”, por donde transcurre la agradable Ruta del Camaleón.