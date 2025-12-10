El pueblo de Málaga que tienes que visitar sí o sí esta Navidad: con mercadillos y guirlandas por todas sus calles

Y uno de sus grandes reclamos es su mercadillo navideño que, por tercer año consecutivo, se ubicará en la plaza de la Constitución del pueblo y contará con nueve cabañas con todo tipo de productos, tanto de artesanía como de gastronomía y de todo tipo de comercios locales. A esto se suman otros dos puestos regentados por las organizaciones solidarias Piache y AFA Mijas.