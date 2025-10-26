Este es el pueblo de Málaga que recomienda visitar Sebastián Yatra: celebra conciertos, talleres y mercadillos este fin de semana

"Es un pueblo espectacular donde me invitaron a visitar su Fiesta en el Aire. No voy a poder estar esta vez, pero le agradezco al alcalde la invitación y los invito a todos a ser parte de esta fiesta tan increíble celebrando la música, el arte y la cultura". El reconocido artista colombiano Sebastián Yatra se ha convertido en el sorprendente padrino de las fiestas de uno de los municipios más pintorescos y hermosos de la Serranía de Ronda, Arriate, que este fin de semana se llena de conciertos, talleres, manualidades y mercadillos artesanales.