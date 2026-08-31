Todos van a Frigiliana, pero pocos conocen este pueblo blanco de Málaga con una villa termal: a las puertas de un Parque Nacional, tiene pasadizos secretos y una cascada sobre un manantial

Las tierras de Andalucía están llenas de pueblos mágicos, en los que el tiempo parece haberse parado y donde la vida se vive a un ritmo mucho más lento que en la ciudad. En la provincia de Málaga, a los pies del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, se erige uno de los pueblos más especiales de toda la región. Encalada entre las montañas malagueñas, la villa de Tolox tiene su origen en el período andalusí, y destaca por sus fachadas encaladas que reflejan la luz del sol.

El Parque Nacional de la Sierra de las Nieves / Istock / Jesnofer

Integrante de la Red de Villas Termales gracias a la presencia del Balneario de Fuente Amargosa, Tolox ofrece al visitante la combinación perfecta entre entorno natural y patrimonio histórico. Son prácticamente incontables las experiencias con las que podemos descubrir los secretos de este pueblo tan encantador, ya sea a través de rutas de senderismo por los montes y lagunas de sus alrededores, o dando un paseo por sus callejuelas empedradas y de trazado sinuoso.

Adriana Fernández

En el corazón de la Sierra de las Nieves

Con una población que ronda los 2.200 habitantes, Tolox se presenta como uno de los mejores pueblos a los que escapar cuando queremos desconectar de la rutina del día a día. A una altitud de casi 300 metros sobre el nivel del mar, el pueblo es un auténtico oasis de tranquilidad, prácticamente aislado del resto del mundo y con solo las montañas a su alrededor. Gran parte de esta sensación la transmite el hecho de que el pueblo se encuentra en el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, el cual cuenta con innumerables rutas de senderismo cuyo trazado revela ríos, manantiales cristalinos e impresionantes saltos de agua.

Vista aérea de Tolox / Istock / Eduardo Frederiksen

Dentro de este entorno tan privilegiado, donde parece que nada malo pueda suceder, Tolox guarda todavía el mismo encanto que tenía cuando fue fortificado a finales del siglo IX por los musulmanes. Presente en sus calles, repletas de restos patrimoniales, todavía podemos escuchar el eco de las numerosas rebeliones entre musulmanes y cristianos que tuvieron lugar en los alrededores de la villa durante los siglos XV y XVI.

Dando un paseo por el pueblo, cubierto de bonitas casas de fachadas encaladas que reflejan los rayos del sol, podemos llegar al barrio de las Rinconadas del Castillo, que supone los últimos vestigios del antiguo castillo, el cual se cree que fue construido originalmente por los fenicios y que desapareció en el siglo XV. Las callejuelas estrechas y serpenteantes y los pasadizos del barrio abren paso a rincones mágicos, donde uno puede contemplar como el pueblo se adapta perfectamente a la orografía montañosa del terreno.

Vista aérea de Tolox / Istock / Eduardo Frederiksen

Un balneario centenario

Si hay algo que hace que Tolox sea conocido, y especialmente apreciado por los más adeptos al turismo termal, eso es el Balneario de Tolox o Fuente Amargosa. Razón por la que el pueblo pertenece a la red de Villas Termales, las aguas termales fueron descubiertas en el 1867, y el balneario fue inaugurado en el 1869, habiendo sido sus aguas declaradas de utilidad pública. Erigido alrededor de sus manantiales de “aguas amargosas”, estas son muy afamadas por sus propiedades curativas de afecciones de los sistemas respiratorio y urinario, siendo el único en España de su categoría, y uno de los pocos del mundo.

El Balneario de Tolox / Istock / CaronB

Aunque al balneario se puede llegar perfectamente en coche, la mejor manera, y la más recomendada por los vecinos del pueblo, es a través del Paseo del Balneario. Se trata de un agradable sendero bordeado por grandes árboles, los cuales aportan una agradable sombra muy necesaria los días de más sol. Además de llevar hasta el Balneario de Fuente Amargosa, este pequeño paseo sirve también como punto de partida para muchas de las rutas de senderismo que se adentran en el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves.

Adentrándonos a la Sierra de las Nieves

Por los alrededores de Tolox podemos encontrar cantidad de ríos cristalinos, manantiales y cascadas ideales para darse un baño refrescarse y gozar del momento, a los cuales se puede acceder fácilmente a través de alguno de los muchos senderos que atraviesan sus bosques. Uno de los rincones más especiales es el Charco de la Virgen, donde una maravillosa cascada cae sobre un pequeño manantial de aguas cristalinas.

La cascada del Charco de la Virgen / Istock / Sebastiaan Been

Siguiendo el cauce del arroyo de los Caballos hacia arriba podemos encontrar otros saltos de agua de igual belleza, como la Cascada de Horcajuelo o el Salto de Rejía. Sea cual sea el rincón que elijas para visitar, la tranquilidad está más que garantizada; todos ellos son enclaves llenos de paz, lejos del mundanal ruido, donde la naturaleza permite a los visitantes disfrutarla en su estado más auténtico.