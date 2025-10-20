El pueblo blanco colgado entre sierras que celebra la Fiesta de la Morcilla y guarda uno de los puentes colgantes más espectaculares de España

Pero Canillas de Aceituno también se saborea. Su plato estrella es el chivo al horno de leña, un manjar que ha traspasado fronteras. Otro de sus grandes orgullos es la morcilla canillera, protagonista de la Fiesta de la Morcilla, que se celebra el último domingo de abril. Declarada Fiesta de Singularidad Turística de la Provincia de Málaga, atrae cada año a miles de visitantes que disfrutan de esta especialidad junto al vino del terreno y la alegría de sus gentes.