El pueblo blanco colgado entre sierras que celebra la Fiesta de la Morcilla y guarda uno de los puentes colgantes más espectaculares de España
Entre montañas, flores y aromas de cocina tradicional, este rincón de la Axarquía malagueña invita a perderse entre senderos vertiginosos, pasarelas suspendidas sobre el vacío y mesas que huelen a horno de leña. Naturaleza, historia y sabor se funden en un lugar que enamora a primera vista y que presume de ser uno de los Pueblos Mágicos de España.
Asentado a los pies de La Maroma, el pico más alto de Málaga, Canillas de Aceituno es conocido como el Balcón de la Axarquía por sus vistas infinitas al Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Sus casas blancas se encaraman a la ladera, unidas por un laberinto de calles estrechas llenas de macetas, geranios y buganvillas que dibujan un auténtico cuadro andaluz.
El alma tranquila de la Axarquía
Con apenas 2.300 habitantes y una temperatura media anual de 17 ºC, este pueblo conserva intacta la esencia de la vida pausada y el sabor de lo auténtico. Su nombre procede del vocablo latino Cann-illae (zona de cañaverales) y del árabe Azeytuni (seda tejida y teñida), recordando su pasado musulmán y su papel en la producción de seda.
El Puente del Saltillo, un desafío entre montañas
Hoy, su entorno natural es su mayor tesoro. Desde el pueblo parte la célebre Ruta del Saltillo, un sendero de nueve kilómetros que cruza desfiladeros y acantilados hasta llegar a una de las pasarelas más espectaculares de España: el Puente del Saltillo, suspendido a 78 metros de altura sobre el río Almanchares. Este 2025 se celebra el quinto aniversario de su inauguración con actividades en la naturaleza y rutas guiadas.
Chivo y morcilla, los reyes de la mesa
Pero Canillas de Aceituno también se saborea. Su plato estrella es el chivo al horno de leña, un manjar que ha traspasado fronteras. Otro de sus grandes orgullos es la morcilla canillera, protagonista de la Fiesta de la Morcilla, que se celebra el último domingo de abril. Declarada Fiesta de Singularidad Turística de la Provincia de Málaga, atrae cada año a miles de visitantes que disfrutan de esta especialidad junto al vino del terreno y la alegría de sus gentes.
En la Ruta Mudéjar de Andalucía
Además, Canillas forma parte de la Ruta Mudéjar, declarada de Interés Turístico de Andalucía, junto a los pueblos de Árchez, Arenas, Salares y Sedella. Un recorrido por la herencia árabe de la comarca que se refleja en sus alminares, arcadas y callejuelas donde el tiempo parece haberse detenido. Visitar Canillas de Aceituno es adentrarse en un universo de paisajes, sabores y tradiciones. Un lugar donde el turismo rural se funde con la gastronomía, el deporte y la hospitalidad de sus habitantes.