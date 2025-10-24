Este pueblo andaluz ilumina la noche de Todos los Santos con farolillos hechos de melón

En lo alto de una colina coronada por un castillo nazarí y rodeada por el embalse más grande de Andalucía, se encuentra Iznájar (Córdoba), un pueblo mágico blanco que cada otoño se transforma en un espectáculo de luces y leyendas. El último día de octubre, vecinos y visitantes se reúnen para celebrar una tradición única en España: la Concentración y Pasacalles de Farolillos de Melón.