Así es el Pueblo Mágico donde la historia se saborea: recetas del pasado y paseos entre palacios renacentistas

Durante tres días de noviembre, Almazán, un Pueblo Mágico de la provincia de Soria, se transforma en escenario de un certamen gastronómico único en España: el Concurso Internacional de Pinchos y Tapas Medievales. Siete chefs de España y Portugal reinterpretan los sabores del pasado en un entorno donde las murallas, los palacios renacentistas y las plazas porticadas se llenan de vida. Es un fin de semana para saborear la historia y descubrir cómo el tiempo sigue latiendo entre las piedras.