Así es el Pueblo Mágico donde la historia se saborea: recetas del pasado y paseos entre palacios renacentistas
Entre murallas, un río sereno y calles de piedra, este destino de interior invita a viajar al medievo con todos los sentidos.
Durante tres días de noviembre, Almazán, un Pueblo Mágico de la provincia de Soria, se transforma en escenario de un certamen gastronómico único en España: el Concurso Internacional de Pinchos y Tapas Medievales. Siete chefs de España y Portugal reinterpretan los sabores del pasado en un entorno donde las murallas, los palacios renacentistas y las plazas porticadas se llenan de vida. Es un fin de semana para saborear la historia y descubrir cómo el tiempo sigue latiendo entre las piedras.
Qué es el Concurso Internacional de Pinchos y Tapas Medievales
El certamen, promovido por la Red de Ciudades y Villas Medievales, desafía a los cocineros a crear platos sin ingredientes posteriores al descubrimiento de América: sin tomate, sin patata y sin pimiento.
Cada receta se convierte en una joya de creatividad y memoria gastronómica, una forma de recuperar los sabores del medievo con técnicas contemporáneas. Una experiencia que mezcla alta cocina, tradición y territorio, ideal para los viajeros con alma gourmet que buscan algo diferente.
Qué hacer en Almazán
Además del concurso, los visitantes pueden disfrutar de la Ruta del Pincho Medieval, una propuesta abierta a todos los públicos con tapas inspiradas en el recetario histórico y maridadas con vinos locales.
Durante esos días, las calles del Pueblo Mágico de Almazán se llenan de aromas, música y ambiente festivo, y el visitante puede vivir una escapada que combina gastronomía, patrimonio y hospitalidad.
Qué ver en el casco histórico
El paseo por el centro del Pueblo Mágico es un viaje directo a la Edad Media. La Iglesia de San Miguel, del siglo XII y declarada Monumento Nacional, sorprende por su cúpula califal, un testimonio excepcional del encuentro entre las culturas cristiana y musulmana.
Las antiguas puertas de la muralla —del Mercado, de Herreros y de la Villa— recuerdan su función defensiva. En la Plaza Mayor, el Palacio de los Hurtado de Mendoza muestra una elegante fachada renacentista y una galería isabelina que evoca los tiempos en que esta villa fue corte de reyes.
El Puente Medieval sobre el Duero ofrece una de las vistas más hermosas del conjunto histórico, especialmente al atardecer, cuando los reflejos dorados del otoño tiñen el paisaje.
A pocos pasos se encuentra el Parque de La Arboleda, un amplio espacio verde con esculturas, paseos arbolados y bancos junto al agua. Este entorno convierte al Pueblo Mágico de Almazán en un destino perfecto para viajeros que buscan naturaleza, historia y tranquilidad en una sola escapada.
Por qué visitar este Pueblo Mágico
Cuando cae la tarde y las luces iluminan las murallas, el Pueblo Mágico de Almazán se vuelve aún más evocador. Las tapas medievales se sirven en las terrazas, el sonido del río acompaña la conversación y el viajero siente que la historia aquí no se contempla: se saborea.
Este rincón del norte de Castilla es ideal para quienes disfrutan de escapadas culturales y gastronómicas, de los pueblos con encanto y de los lugares que conservan su alma intacta.