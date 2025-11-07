Este castillo construido hace más de quinientos años es una joya que esconde un palacio con mármol de Carrara y ahora vuelve a abrir sus puertas al público

El Castillo de La Calahorra, levantado entre 1509 y 1512 por encargo de Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza, primer marqués del Zenete, se alza entre las cumbres de Sierra Nevada y el altiplano del Marquesado del Zenete. Es una de las fortificaciones más bellas y desconocidas de Andalucía: un castillo renacentista que durante siglos permaneció cerrado y que hoy vuelve a latir como símbolo de una nueva etapa para el norte granadino.