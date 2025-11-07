Este castillo construido hace más de quinientos años es una joya que esconde un palacio con mármol de Carrara y ahora vuelve a abrir sus puertas al público
Pocos lugares reúnen tanta belleza, historia y emoción. Entre Sierra Nevada y el altiplano del Zenete, una joya del Renacimiento español revive como centro cultural y turístico en el norte de Granada. Es una de las fortificaciones más bellas y desconocidas de Andalucía y ahora abre sus puertas al público.
El Castillo de La Calahorra, levantado entre 1509 y 1512 por encargo de Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza, primer marqués del Zenete, se alza entre las cumbres de Sierra Nevada y el altiplano del Marquesado del Zenete. Es una de las fortificaciones más bellas y desconocidas de Andalucía: un castillo renacentista que durante siglos permaneció cerrado y que hoy vuelve a latir como símbolo de una nueva etapa para el norte granadino.
Qué hace tan especial a este castillo
Fue el primer castillo civil renacentista de España, una obra pionera que unió la solidez militar con la elegancia clásica del arte italiano. Su arquitecto, Michele Carlone, plasmó en él la influencia del Quattrocento que fascinó al marqués durante su estancia en Italia.
Tras su sobria fachada se esconde un palacio luminoso, decorado con mármoles de Carrara, arcos de medio punto y una escalera monumental que parece flotar. Una obra maestra que trajo el espíritu del Renacimiento al corazón de Granada.
Cómo visitar el castillo y qué ver
La Diputación de Granada ha recuperado el edificio tras una larga negociación y lo ha abierto al público con visitas guiadas, exposiciones y actividades educativas. Desde su terraza se contemplan los campos del Zenete, los pueblos blancos y las montañas nevadas.
El patio central de mármol blanco, las torres circulares y las vistas panorámicas convierten la visita en una experiencia imprescindible para los amantes de la historia y la arquitectura.
Un paseo por el pueblo y su entorno
A los pies del cerro se encuentra el Pueblo Mágico de La Calahorra, un lugar sereno de calles moriscas y casas encaladas que conserva su encanto rural. Su iglesia renacentista y la hospitalidad de sus vecinos completan la visita.
En los días despejados, desde la carretera que asciende al castillo, se divisa incluso el mar de Alborán. Al atardecer, las murallas se tiñen de tonos rojizos y la nieve de Sierra Nevada brilla al fondo: una postal difícil de olvidar.
La nueva vida de un símbolo del Renacimiento
Más que un monumento, el castillo se ha convertido en motor cultural y turístico para toda la comarca. En colaboración con la Universidad de Granada, se trabaja en su restauración integral y en un programa de actividades que generará empleo y dinamismo en el Marquesado del Zenete.
El objetivo es claro: hacer accesible un legado histórico excepcional y convertirlo en punto de encuentro para la cultura y el turismo sostenible.
Por qué deberías incluirlo en tu próxima escapada
Pocos lugares reúnen tanta belleza, historia y emoción. La fortaleza renacentista más alta de Granada combina arte, paisaje y autenticidad. Es un destino perfecto para quienes buscan rutas culturales con encanto o escapadas tranquilas entre montañas y pueblos blancos.
Cuando cae la tarde, y el sol enciende de rojo la piedra del castillo, uno comprende que algunas historias, por antiguas que sean, nunca se apagan.