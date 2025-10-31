El pueblo de Extremadura con la tradición de Todos los Santos más dulce: mercado solidario, talleres de repostería y un centro que es Bien de Interés Cultural

Su Castillo Templario, que alberga en su interior una plaza de toros y un mercado de abastos, sorprende al visitante por su originalidad. La Iglesia de Santa Ana, con su retablo renacentista, el Santuario de los Remedios, la Iglesia de los Jesuitas o el Caserón de las Miniaturas son solo algunos ejemplos del rico patrimonio que ha convertido a este municipio en uno de los destinos emergentes más interesantes de Extremadura.