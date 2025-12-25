Coronado por un castillo y rodeado por el mayor pantano de Andalucía: el mágico pueblo cordobés que tienes que descubrir este invierno

Pero si hay un sitio que atrae todas las miradas en Iznájar es el Patio de las Comedias. Ubicado en lo que en la época medieval fue una alcaicería musulmana, en 1531 pasó a ser un Patio de Comedias, debido a las representaciones teatrales que se hacían en él. Décadas más tarde, en el siglo XVII, pasó a ser el patio vecinal que podemos ver hoy, deliciosamente decorado con macetas de un azul añil en los que crecen flores de todos los colores. Destacan también la curiosa fuente que se erige en el centro del espacio, además del mirador que hay junto a la Torre de San Rafael, una de las pocas que se conservan de la antigua muralla y que actualmente sirve como sede de la Hermandad de los Apóstoles.