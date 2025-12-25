Coronado por un castillo y rodeado por el mayor pantano de Andalucía: el mágico pueblo cordobés que tienes que descubrir este invierno
Descubrimos una de las villas más bonitas de España, donde el azul es el protagonista
Son muchísimos los pueblos con encanto que hay repartidos por el territorio español, y la organización Pueblos Mágicos de España, impulsada por el Instituto de Desarrollo Local y Estudios Sociales (IDL), tiene como objetivo impulsar su desarrollo turístico, apostando por poblaciones pequeñas con las que realzar la grandeza del entorno rural de nuestro país.
Actualmente son más de 150 los pueblos y municipios reconocidos por esta asociación; cifra comprensible cuando se tiene en cuenta la minuciosa selección que realiza el equipo de expertos en desarrollo rural, técnicos de turismo, arquitectos, sociólogos e historiadores de la organización para buscar los mejores pueblos de el territorio.
Uno de estos pueblos privilegiados se encuentra en el centro del triángulo que conforman las ciudades de Córdoba, Granada y Málaga, y es verdaderamente uno de los pueblos más bonitos de toda España.
Un pueblo lleno de magia
Enclavada en lo alto de un cerro, la villa de Iznájar se convirtió en el primer destino turístico rural de Córdoba, gracias a su riqueza histórica, monumental y paisajística, además de sus tradiciones singulares y gastronomía.
Rodeado por el embalse que lleva su nombre, cuyas aguas provienen del río Genil, Iznájar asombra a cada paso que se da por sus calles, descubriendo a los visitantes rincones llenos de magia y encanto que parecen, incluso, de otro mundo.
La parte alta del pueblo es una de las de mayor interés, pues muy cerca unos de otros podemos encontrar la Plaza de Rafael Alberti, rodeada de naranjos e inaugurada en honor al poeta de la Generación del 27; la Iglesia de Santiago, un templo renacentista de una sola nave construido en el siglo XV; o el imprescindible Castillo de Iznájar, el cual se empezó a construir a mediados del siglo VIII y en el interior de cuya Torre del Homenaje hay un pequeño rincón dedicado a Alberti.
Pero si hay un sitio que atrae todas las miradas en Iznájar es el Patio de las Comedias. Ubicado en lo que en la época medieval fue una alcaicería musulmana, en 1531 pasó a ser un Patio de Comedias, debido a las representaciones teatrales que se hacían en él. Décadas más tarde, en el siglo XVII, pasó a ser el patio vecinal que podemos ver hoy, deliciosamente decorado con macetas de un azul añil en los que crecen flores de todos los colores. Destacan también la curiosa fuente que se erige en el centro del espacio, además del mirador que hay junto a la Torre de San Rafael, una de las pocas que se conservan de la antigua muralla y que actualmente sirve como sede de la Hermandad de los Apóstoles.
Los alrededores de Iznájar
Son muchos los miradores sobre el embalse a los que te puedes asomar para maravillarte con la belleza del entorno natural que componen Iznájar y la veintena de aldeas que conforman su término municipal y que se reparten alrededor del embalse. Aparte de recorrer la zona en coche, es también una muy buena opción la del senderismo, pues permite descubrir todavía más de cerca la naturaleza del lugar.
Uno de los grandes atractivos del embalse es la práctica deportiva que permiten sus aguas, ya que el pantano de Iznájar es uno de los más grandes del país, y goza de Sol más de 300 días al año. Así, actividades como el rafting, kayak en aguas bravas, piragüismo, vela o pádel surf son algunos de los deportes preferidos de aquellos que visitan las aguas del embalse.
El pantano también dispone de opciones para los menos deportistas: en una de sus orillas se extiende la playa de Valdearenas, perfectamente adaptada y que cuenta con chiringuitos y camping; un poco más arriba está el Centro de Interpretación del Embalse de Iznájar, perfecto para descubrir los valores naturales y culturales del entorno.
