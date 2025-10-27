El pueblo mágico de Castellón que combina un museo único en Europa, búnkeres de la Guerra Civil y una villa romana

Y, ya que estamos en el casco histórico, podemos pasear por la avenida de Valencia hasta llegar al edificio histórico levantado en 1934 que alberga el mercado municipal. Ya sabemos que es en estos mercados de abastos en los que se le toma el pulso a un lugar. Y, si tenemos la suerte de visitar el municipio un miércoles por la mañana, también podremos disfrutar de su mercadillo semanal, que cuenta con unos 150 puestos de todo tipo de productos.