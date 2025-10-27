El pueblo mágico de Castellón que combina un museo único en Europa, búnkeres de la Guerra Civil y una villa romana
En ocasiones, los pueblos menos masificados albergan lugares dignos de admiración. Y, para muestra, esta joya de la provincia de Castellón.
Viajamos hasta el corazón de la provincia de Castellón para descubrir un municipio que guarda secretos que lo convierten en un lugar imprescindible para los amantes de la historia, la cultura y los viajes diferentes. Eclipsado por otros destinos playeros con más fama, como la mejor playa de la Comunidad Valenciana, según los editores de la revista VIAJAR, este pueblo mágico combina el encanto mediterráneo con un patrimonio que abarca desde el Imperio Romano hasta la Guerra Civil Española.
El viajero que llega a este pueblo de Castellón puede recorrer más de dos mil años de historia en apenas unos kilómetros. Y es que, si hay algo que hace especial a Nules, es su combinación de elementos históricos: una villa romana perfectamente conservada, una red de búnkeres de la Guerra Civil o un museo único en Europa. Sin lugar a dudas, un destino perfecto para quienes buscan experiencias culturales lejos del turismo masificado.
La villa romana de Benicató y los búnkeres de la Guerra Civil
A las afueras de Nules, en Benicató, se encuentra una de las villas romanas mejor conservadas de la Comunidad Valenciana. Descubierta en 1955, este yacimiento arqueológico data del siglo I a.C. y muestra la estructura típica de una casa rural romana, con mosaicos, restos de muros, columnas e incluso una gran balsa circular para la recogida y distribución de las aguas pluviales. Hoy en día, y gracias a su estado de conservación, el viajero puede recorrer las ruinas de la villa romana para entender cómo vivían los romanos en estas tierras del Mediterráneo.
A pocos kilómetros de la villa romana, el paisaje cambia de forma radical. Entre naranjos y caminos rurales se pueden descubrir varios búnkeres y fortificaciones de la Guerra Civil Española. Construidos en la década de 1930 forman parte de la línea XYZ, un sistema defensivo que atravesaba la provincia de Castellón para frenar el avance del ejército sublevado hacia Valencia.
Estos búnkeres forman parte de una ruta histórica y patrimonial señalizada por el municipio. El parque de la Guerra Civil de Nules agrupa varios de estos refugios restaurados y ofrece paneles explicativos que resumen algunos de los hechos históricos más relevantes que tuvieron lugar en Nules.
El museo de medallística Enrique Giner: único en Europa
Si el viajero quiere visitar sitios únicos, en Nules también los encontrará. Sin ir más lejos, el pueblo alberga el museo de medallística Enrique Giner, único museo de este tipo en toda Europa. Dedicado al arte de la medalla, rinde homenaje al escultor local y medallista Enrique Giner Canet, nacido en Nules en 1899.
En el museo, que se sitúa en la antigua ermita de San Miguel (levantada en el siglo XVIII), se pueden descubrir más de 3.000 piezas no solo de Giner, sino también de otros artistas contemporáneos y clásicos como Bernini, Bourdelle, Subirachs, Dalí, Chillida, o Tapies.
Y, ya que estamos en el casco histórico, podemos pasear por la avenida de Valencia hasta llegar al edificio histórico levantado en 1934 que alberga el mercado municipal. Ya sabemos que es en estos mercados de abastos en los que se le toma el pulso a un lugar. Y, si tenemos la suerte de visitar el municipio un miércoles por la mañana, también podremos disfrutar de su mercadillo semanal, que cuenta con unos 150 puestos de todo tipo de productos.
También puede el viajero visitar algunos de los edificios religiosos, como la iglesia de la Sagrada Familia que en su día fue convento de Carmelitas Descalzos, la austera ermita de San Blas o la capilla de Nuestra Señora de la Soledad, que data del siglo XVIII y está catalogada como Bien de Relevancia Local.
Nules playa: historia junto al Mediterráneo
Y después de tanta historia, hay que acercarse hasta la playa de Nules, una extensa franja de arena dorada que bien merecería una Bandera Azul. Además de antiguas casetas de veraneo de principios del siglo XX y pequeñas ermitas que recuerdan la devoción marinera de los nuleros, su paseo marítimo está salpicado de chiringuitos y zonas verdes. Y, a diferencia de otras playas más concurridas de la costa del Azahar, aquí reina la calma.
En definitiva, Nules no es solo un destino turístico sino un viaje muy completo que nos permite disfrutar de cultura e historia con esencia mediterránea. Y es que, en un mismo día, el viajero puede descubrir una villa romana, recorrer búnkeres de la Guerra Civil, maravillarse en un museo único en Europa o descansar en una bonita playa en la que no hay masificaciones.
