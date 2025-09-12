El Pueblo Mágico de Andalucía que cada septiembre revive su pasado con una emblemática fiesta: así es la Embajada de Moros y Cristianos

La Embajada, recuperada tras décadas de silencio en los años 70 y reconstruida gracias al abogado Victoriano Frías O’Valle, conserva la esencia de una representación que se remonta al siglo XVII. Tradicionalmente, tras la Misa en honor a la Virgen –celebrada el 12 de septiembre–, se representaba la cortesía del abanderado cristiano ante la imagen de Monsalud y luego, por la tarde, los bandos escenificaban el rapto y la recuperación de la Virgen mediante el texto anónimo “Las Relaciones”, terminado en la victoria cristiana y con ofrenda de flores a la patrona por parte de las niñas del pueblo.