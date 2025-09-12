El Pueblo Mágico de Andalucía que cada septiembre revive su pasado con una emblemática fiesta: así es la Embajada de Moros y Cristianos
Cada septiembre, Alfarnate revive su pasado con la Embajada de Moros y Cristianos: un viaje entre historia, fe y tradición que convierte a este rincón de la Axarquía en un auténtico Pueblo Mágico.
En lo más alto de la Axarquía malagueña, a 888 metros y rodeado por las sierras de Enmedio, Palomera y Jobo, se encuentra Alfarnate, un Pueblo Mágico que se convierte cada septiembre en un escenario medieval con historia, fe y folklore. Su fiesta más emblemática, la Embajada de Moros y Cristianos, celebra en 2025 su momento cumbre el 14 de septiembre, en el marco de las Fiestas en honor a la Virgen de Monsalud.
Una Embajada con alma y memoria
La Embajada, recuperada tras décadas de silencio en los años 70 y reconstruida gracias al abogado Victoriano Frías O’Valle, conserva la esencia de una representación que se remonta al siglo XVII. Tradicionalmente, tras la Misa en honor a la Virgen –celebrada el 12 de septiembre–, se representaba la cortesía del abanderado cristiano ante la imagen de Monsalud y luego, por la tarde, los bandos escenificaban el rapto y la recuperación de la Virgen mediante el texto anónimo “Las Relaciones”, terminado en la victoria cristiana y con ofrenda de flores a la patrona por parte de las niñas del pueblo.
Hoy, el pueblo entero se transforma. Alfarnate se convierte en un Pueblo Mágico medieval, con calles divididas en barrios moros y cristianos, y alrededor de 400 participantes que visten trajes únicos: los cristianos visten de corto andaluz; los moros, con turbantes decorados, chaquetillas rojas y bombachos encajados. Todo esto tiene lugar frente a la iglesia de Santa Ana, que se convierte en escenario teatral natural, con su fachada como telón de fondo.
Un viaje en el tiempo y en la fe
Alfarnate, apodado “El Lugar” por su origen cristiano medieval, ha sabido mantener viva una secular tradición que no es solo cultural, sino profundamente religiosa y mariana. La Ermita de Nuestra Señora de Monsalud, en lo alto del pueblo, domina la memoria colectiva, como guardiana de esa devoción que precipita esta fiesta singular.
Además, el pueblo cuenta con un Centro de Interpretación de la Embajada, donde se conservan objetos, trajes, documentos y se comparten los entresijos de esta festividad. En 2025, la celebración del 14 de septiembre está declarada como Fiesta de Singularidad Turística provincial, un reconocimiento a su valor patrimonial.
Más allá de la fiesta: sabores, historia y paisaje
Alfarnate ofrece mucho más: arquitectura mudéjar en su Casa Consistorial, caminos antiguos, museos (como el de juguetes antiguos) y una localización privilegiada en la Alta Axarquía. La gastronomía rural—desde el morrete con setas, la sopa de cachorreñas, el rosco carrero hasta el resoli—recarga el alma después de revivir la Embajada.