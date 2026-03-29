De repente este pueblo vuelve a fascinar a todo el mundo por Semana Santa: tiene la Pasión Viviente más antigua de Madrid, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y está a tan solo 50 km de la capital

La Pasión Viviente de Chinchón comenzó en 1963 por iniciativa del sacerdote Luis Lezama, en un contexto mucho más modesto que el actual. En sus primeras ediciones, la representación estaba vinculada al ámbito parroquial y contaba con menos medios, tanto en número de participantes como en recursos escénicos. Con el paso de los años (especialmente a partir de los 70), fue incorporando nuevos elementos, desde una mayor organización hasta mejoras en la iluminación y la puesta en escena.