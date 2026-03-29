De repente este pueblo vuelve a fascinar a todo el mundo por Semana Santa: tiene la Pasión Viviente más antigua de Madrid, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y está a tan solo 50 km de la capital
La Pasión Viviente de Chinchón, iniciada en 1963 y reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional, convierte el casco histórico en un escenario cada Sábado Santo.
En Chinchón, la Semana Santa tiene un momento que marca la diferencia frente a otros pueblos cercanos. Cada Sábado Santo, el casco histórico deja de ser solo un conjunto de calles y su conocidísima plaza para convertirse en escenario.
Los vecinos, la iluminación y el recorrido forman parte de una representación que lleva más de seis décadas celebrándose y que sigue movilizando a buena parte de este municipio turístico de 5.800 habitantes. No se trata de un acto concentrado en un único luga, sino que la escena representada se va desplazando por la localidad y obliga moverse con ella.
Una tradición que se ha mantenido desde 1963
La Pasión Viviente de Chinchón comenzó en 1963 por iniciativa del sacerdote Luis Lezama, en un contexto mucho más modesto que el actual. En sus primeras ediciones, la representación estaba vinculada al ámbito parroquial y contaba con menos medios, tanto en número de participantes como en recursos escénicos. Con el paso de los años (especialmente a partir de los 70), fue incorporando nuevos elementos, desde una mayor organización hasta mejoras en la iluminación y la puesta en escena.
La implicación vecinal ha sido constante desde el inicio y sigue siendo el eje del evento que fue declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional en 1980. Hoy participan más de 200 personas, la mayoría del propio municipio, lo que ha permitido mantener una continuidad poco habitual en este tipo de representaciones.
A diferencia de otras Pasiones que han evolucionado hacia modelos más teatrales o concentrados en espacios cerrados, en Chinchón se ha mantenido la idea original de utilizar el propio casco urbano como escenario.
El papel del casco histórico y la Plaza Mayor
La tan fotografiada Plaza Mayor de Chinchón concentra algunos de los momentos más relevantes de la representación, aunque no es el único espacio utilizado. Su estructura cerrada y porticada permite reunir a gran parte del público en un espacio que ya estaba pensado para usos colectivos.
Durante la Pasión Viviente, celebrada al anochecer del Sábado Santo, se incorporan a la plaza gradas e iluminación para mejorar la visibilidad de los espectadores que vienen de todas partes. A partir de ahí, la representación continúa por otras zonas del casco histórico.
Un evento ligado a su proximidad con Madrid
Como Madrid que muy cerca, a unos 50 kilómetros, es facil desplazarse en el mismo día, lo que explica parte de la afluencia durante la Semana Santa. Aun así, el desarrollo de la Pasión Viviente sigue dependiendo más de la organización local que del visitante, por lo que el evento (desde el recorrido hasta el formato) no se ha adaptado para el turismo de forma radical.
Fuera de estas fechas, Chinchón sigue mereciendo una visita (y dos, y tres...) para pasar el día o hacer una escapada corta. Gracias a su tamaño y a la facilidad para recorrer su casco histórico en poco tiempo, es el destino ideal para improvisar un plan.
Sin embargo, durante el Sábado Santo, Chinchón cambia su ritmo y se vuelve mucho más ajetreado, por lo que planifica tu visita si tienes intensión de dejarte caer por la localidad estas fiestas.
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