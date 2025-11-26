El pueblo de Madrid que se convierte en Belén viviente en Navidad: con murallas medievales, 40 escenas y dos pases al anochecer
Empieza la cuenta atrás: la Navidad está a la vuelta de la esquina y este pueblo de Madrid se convierte literalmente en un belén viviente en esta época del año.
¿Buscando belenes para una escapada estas navidades? No hace falta ir muy lejos, a tan solo una hora en coche desde Madrid, se encuentra un pueblo que se convierte nada más y nada menos que en un Belén Viviente. El decorado de este escenario es la misma muralla medieval que rodea al pueblo su castillo y su casco histórico. Considerado uno de los más espectaculares de España, puede ser visitado por familias en unas fechas señaladas con la compra previa de unas entradas a precios muy económicos. ¿Te lo vas a perder?
Cuando diciembre llega, este pueblo se transforma y se convierte en uno de los favoritos de los madrileños. El casco histórico, rodeado por las aguas del Río Lozoya, se convierte en un enorme teatro al aire libre donde cientos de vecinos representan escenas bíblicas entre calles iluminadas con antorchas, corrales improvisados y rincones convertidos en mercadillos, posadas o talleres de artesanos. No hay escenarios artificiales: el pueblo entero actúa como decorado auténtico.
Buitrago del Lozoya ofrece otros tesoros más allá de la Navidad: la muralla, el castillo que domina el valle, el Museo Picasso (un pequeño secreto para los amantes del arte) y los senderos que parten hacia la sierra... Sin embargo, su encanto reside en este maravilloso Belén Viviente del que las entradas no son nada fáciles de conseguir.
Qué debes saber antes de visitar el Belén viviente más espectacular de España: fechas, entradas...
Buitrago está considerado el núcleo poblacional más antiguo de la región, y su belleza ha hecho que su centro histórico esté protegido como Conjunto Histórico-Artístico. Un escenario de ensueño para recrear cada año un belén viviente. Este año, los días 13, 14, 20 y 21 de diciembre, el pueblo vuelve a rendirse a una tradición que ya ha recibido premios nacionales e internacionales. Con pases a las 18:30 y 20:30, inevitablemente, la Comunidad de Madrid ha reconocido este acto como Fiesta de Interés Regional.
El origen de esta representación se remonta a 1988, cuando dos vecinos, Angelines Paíno y su marido, Eusebio García, regresaron de un viaje a Gerona con una idea que cambiaría la historia reciente del pueblo. Tras quedar fascinados por un belén viviente del municipio de Bàscara, decidieron recrear algo similar en su tierra. Aquel primer año apenas participaron 80 personas en once escenas, pero la creación de una asociación cultural en 1991 consolidó la iniciativa y permitió profesionalizar el montaje, incorporando técnicos, modistas y electricistas a un proyecto que no ha parado de crecer.
Desde septiembre, los voluntarios trabajan en la organización, la elaboración de decorados y la distribución de las cerca de 250 personas que participan como figurantes. Aquí no hay diálogos ni movimientos: las escenas son prácticamente cuadros vivientes, apoyados en un decorado incomparable. El impacto turístico es enorme: las entradas se agotaron en apenas 14 horas en 2024 y la población llega a multiplicarse por cinco.
