El pueblo de Madrid que se convierte en Belén viviente en Navidad: con murallas medievales, 40 escenas y dos pases al anochecer

¿Buscando belenes para una escapada estas navidades? No hace falta ir muy lejos, a tan solo una hora en coche desde Madrid, se encuentra un pueblo que se convierte nada más y nada menos que en un Belén Viviente. El decorado de este escenario es la misma muralla medieval que rodea al pueblo su castillo y su casco histórico. Considerado uno de los más espectaculares de España, puede ser visitado por familias en unas fechas señaladas con la compra previa de unas entradas a precios muy económicos. ¿Te lo vas a perder?