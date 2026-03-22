El pueblo con el lago artificial más grande de España está en Galicia: raíces medievales y una ruta ideal para el ciclismo de montaña

En este mirador encontraremos una escultura en forma de corzo, Castrorroibo, relacionado con una leyenda local y hoy en día emblema de esta ruta. El recorrido parte desde la parte alta de la playa del lago artificial de As Pontes y nos encontraremos con desniveles de 1.000 metros de pendiente acumulada, por lo que se aconseja no hacer la ruta en solitario si no se conoce bien y descargar el track GPS para no perderse. El recorrido total nos llevará unas cuatro horas.