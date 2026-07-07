El pueblo que Juan Ramón Jiménez, Nobel de Literatura, llamó 'la blanca maravilla' fue su fuente permanente de inspiración: cuna de Platero y yo, tiene un monasterio histórico declarado Monumento Nacional y es Bien de Interés Cultural

Hay quien ve los pueblos de España solo como núcleos de población aislados a los que ir de vez en cuando; y hay quien los mira con otros ojos, llenos de nostalgia y sensibilidad. Y es lo que le pasaba al poeta y Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez con su pueblo natal, Moguer, en Huelva. ¿Qué tenía que le hacía tan especial, hasta el punto de convertirse en fuente constante de inspiración de gran parte de su obra?

Un típico pueblo blanco andaluz. / Istock

Moguer es una histórica localidad de la comarca de la Tierra Llana, situada en las proximidades de la capital onubense y bañada por las aguas del río Tinto (sí, ese que tiñe de rojo cobre todo su cauce, sobre todo a la altura de las minas que llevan su nombre y que tanta fama dieron a la provincia en durante el siglo XIX). Pero lejos de ser roja o de color ocre, Moguer es el típico pueblo blanco andaluz.

Adriana Fernández

Un precioso pueblo blanco andaluz

Casas encaladas y una luminosidad característica de la arquitectura andaluza es precisamente lo que llevó al Nobel de la Literatura a definir su pueblo natal como “la blanca maravilla”, un paisaje que, según contaba él mismo, impregnó toda su obra de una sensibilidad poética muy especial.

Juan Ramón Jiménez lo definió como "la blanca maravilla". / Istock

Se sabe incluso que una de sus obras más célebres, “Platero y yo” fue escrita directamente durante su estancia en el pueblo. Fue entre los años 1905 y 1912, donde pasó largas temporadas paseando por el campo junto a su burro Platero, tiempo durante el que fue dando forma a las descripciones que dominan la prosa de Juan Ramón y que, según cuentan los historiadores, están inspiradas directamente en personas, calles y paisajes de su localidad.

Plaza del Cabildo, Moguer / Istock

Conjunto Monumental y Bien de Interés Cultural

Pero la fama de Moguer comenzó mucho antes del Nobel de Literatura. Y es que este municipio de Huelva está directamente vinculado con algunos de los capítulos de la historia universal más conocidos, como fue el descubrimiento de América: Cristóbal Colón pronunció su juramento ante los Reyes Católicos antes de emprender la exitosa expedición que cambiaría el rumbo de la historia. Y lo hizo en el Monasterio de Santa Clara.

Monasterio de Santa Clara / Istock

Este monasterio, de estilo gótico-mudéjar y declarado Monumento Nacional (hoy Bien de Interés Cultural) es una de las piezas claves del rico patrimonio de Moguer, conjunto monumental en el que sobresalen también el Convento de San Francisco, la Parroquia de nuestra Señora de Granada, la Ermita de Nuestra Señora de Montemayor o la propia Casa Museo de Juan Ramón Jiménez. “Estos edificios constituyen valiosos testimonios de su relevante pasado histórico, artístico y religioso”, como señalan desde la Oficina de Turismo de la Junta de Andalucía.

Y no son los únicos. Moguer también conserva un interesante castillo-fortaleza, que en sus orígenes fue una villa romana transformada siglos después en una alquería por los musulmanes. Ese fue el origen del núcleo urbano de la población, aunque de aquella antigua construcción sólo quedan dos torreones y algunos lienzos de muralla. Aún así, acercarse para conocer la historia es la mejor excusa para conocer este rincón de Andalucía.