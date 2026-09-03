Entramos en el pueblo con el jamón de bellota más cotizado de España: calles blancas, un castillo del siglo XIII y las cuevas naturales más grandes del sur peninsular

Joya imprescindible de la gastronomía española, el jamón es un elemento omnipresente en nuestra cocina. Protagonista y acompañante de una gran variedad de platos, nuestro jamón es famoso en el mundo entero, cautivando los paladares de todos aquellos que lo degustan. Uno de los jamones más famosos de los producidos en el Estado es el Jabugo, elaborado en los municipios del parque natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Es dentro de este parque natural donde se encuentra la localidad de Aracena, el mayor productor de jamón de la zona.

El jamón es un imprescindible de la gastronomía española / Istock / ojos de hojalata

En la parte más occidental de Sierra Morena, a una hora y media de la ciudad de Huelva y a algo más de una hora de la frontera con Portugal, el pueblo de Aracena es uno de los principales lugares de interés turístico que se encuentran en Andalucía. El pueblo posee el encanto de los típicos pueblos blancos de la zona, conformado alrededor de unas callejuelas en las que, a lo largo de todo el año, se puede respirar la atmósfera de la sierra. Con todo esto, Aracena ofrece a sus visitantes una escapada inolvidable.

Adriana Fernández

Jamón de pura raza

Muy preciado tanto en España como en el mundo entero, el jamón de la Denominación de Origen Protegida Jabugo es uno de esos productos que, si se es de buen comer, hacen feliz a cualquiera. Conocido por tener un sabor, textura y olor de lo más singulares, este jamón se elabora a partir de la carne de cerdos 100% de raza ibérica, los cuales han sido criados en libertad y alimentado exclusivamente con bellotas y pastos naturales.

Un grupo de cerdos de raza ibérica pastando por los campos de Aracena / Istock / jarcosa

Pero lo que hace que este jamón sea tan especial son las condiciones microclimáticas tan únicas que se dan en el parque natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, que es donde se elabora. Tal es la fama de su jamón alrededor del mundo que su elaboración supone el principal motor económico de la comarca. En Aracena, el pueblo que nos ocupa, son varias las explotaciones que se dedican a la crianza del cerdo y la comercialización de sus productos, destacando, como no, el jamón.

Base de muchos de los platos de la gastronomía tradicional del pueblo, el jamón encuentra en Aracena un lugar de culto. Además de un centro de interpretación sobre el cerdo ibérico conocido popularmente como el Museo del Jamón, el municipio celebra cada octubre la Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico, una de las primeras ferias gastronómicas y comerciales de Andalucía.

La Iglesia Prioral de Nuestra Señora del Mayor Dolor / Istock / Flavio Vallenari

Ciudad de la Gruta de las Maravillas

Con un centro histórico declarado Bien de Interés Cultural desde 1991, el cual está compuesto por casas de fachada encalada, el pueblo está coronado por las ruinas del imponente castillo-fortaleza, datado del siglo XIII y en cuyo interior se pueden ver viviendas de la época andalusí. Situado en lo alto de un cerro, en el conjunto está compuesto por el esqueleto del castillo y la Iglesia Prioral, construida a finales del siglo XIII y con una magnífica torre de estilo mudéjar al frente. En el emplazamiento se han encontrado otros restos arqueológicos pertenecientes al período entre los siglos X y XIII, los cuales evidencian una población andalusí relacionada con el asentamiento de Qatrasana.

La Gruta de las Maravillas / Istock / makasana

A parte de las varias iglesias, templos y monumentos históricos que hay repartidos por el término municipal, Aracena es famosa por ser el lugar donde se extiende la Gruta de las Maravillas, un paisaje subterráneo lleno de magia. Ubicada debajo del mismo cerro donde se erige el castillo, se trata de un conjunto de galerías sobrepuestas en 3 niveles de alturas diferentes y extendidas en un recorrido circular de unos 2 kilómetros. Creadas por la acción disolutiva del agua, dentro de la gruta se puede observar una infinidad de formaciones: estalactitas, estalagmitas, columnas, coladas, cortinas, … Un impresionante paisaje geológico que invita a aquellos que se adentran a la gruta a creer en la magia.