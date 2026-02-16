Este pueblo de Jaén tiene su propia 'Capilla Sixtina' y se puede visitar gratis: con obras de uno de los mejores pintores de todos los tiempos

En la provincia de Jaén se encuentra una iglesia que alberga una verdadera joya del arte, considerada por muchos como la 'Capilla Sixtina' andaluza, por el parecido de sus frescos con el palacio del Vaticano, y que permite disfrutar a sus feligreses y visitantes de las pinturas más impresionantes realizadas por uno de los pintores más famosos y reconocidos de todos los tiempos.