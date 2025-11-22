Este pueblo de Jaén es el más acogedor de España y el segundo del mundo: lleno de naturaleza, monumentos y buena gastronomía

Con este reconocimiento, Cazorla se ha posicionado en el destino más acogedor de España y el segundo de todo el mundo, solo superada por Sigiriya, en Sri Lanka, "conocida por su emblemática roca-fortaleza y sus impresionantes paisajes selvático". En el listado de las localidades más hospitalarias del mundo se encuentran, tras Cazorla, Urubici, en Brasil; Taupo, en Nueva Zelanda, St. Augustine, en Estados Unidos; Orvieto, en Italia; Manizales, en Colombia, Quedlinburg, en Alemania, Ko Lanta, en Tailandia, y Chester, en Reino Unido.