El pueblo del País Vasco con una isla que solo puede visitarse cuando baja la marea: está declarada Conjunto Arqueológico y tiene una ermita del siglo XV

Además de estas ruinas arquitectónicas, en la isla se han encontrado también importantes restos arqueológicos, como cañones y polvorín de la Guerra de la Independencia. Pero el hallazgo más destacado es el de un conjunto de unas 20 monedas que datan desde finales del siglo XIII hasta casi el siglo XVI y cuya procedencia es muy diversa; Portugal, Escocia, o el antiguo Ducado de Barbante son algunos de los lugares de origen de estas monedas). A pesar de que han estado analizadas por expertos numismáticos, que han sido capaces de detallas su composición y valor, se desconoce aún cómo llegaron hasta Garraitz. Esta riqueza arqueológica hizo que la isla se convirtiera, en 2019, en el primer (y de momento único) parque arqueológico del País Vasco.