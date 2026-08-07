El pueblo más infravalorado de las Islas Baleares está declarado Patrimonio de la Humanidad: 750 habitantes, calles empedradas y una de las playas más bonitas de Mallorca

Considerado uno de los pueblos más bonitos de la isla, el pequeño pueblo de Deià con tan solo 750 habitantes, se encuentra en la costa oeste de Mallorca. Encaramado en una montaña y con unas verdaderas vistas de infarto hacia el atlántico, Deià siempre ha sido uno de los destinos favoritos de muchos artistas, famosos y escritores como Robert Graves. A diferencia de otros pueblos mucho más conocidos como Valldemossa, este pueblo ha sido muy infravalorado por muchos de los turistas que preferían otras zonas más populares, pero los que no saben muchos es que está declarado Patrimonio de la Humanidad dando paso a una de las playas más bonitas de todas las Baleares.

Adriana Fernández

No hay mejor manera que dejarse empapar del espíritu de Deià que caminar por sus calles con el sonido relajante del agua del torrente del Racó y una buena música de fondo. Tanto las casas como las calles son de piedra tradicional, lo que le aporta un encanto muy especial. Aparte, aunque la localidad no alcanza los mil vecinos, cuenta con una muy buena oferta hotelera y gastronómica, los mejores restaurantes se encuentran en la vía del Archiduque Luis Salvador.

Cala de Deia stone houses and colorful beach in canyon view, Island of Mallorca. Balearic islands of Spain. / Istock / xbrchx

Un día por Deià: los imprescindibles que tienes que visitar si o si

Como mencionamos antes, no es una sorpresa que muchas celebridades se hayan enamorado por completo de este territorio. Unos de los ejemplos más famosos es el de Robert Graves, el famoso escritor inglés que en 1929 se trasladó hacia esta pequeña localidad tras quedar completamente enamorado. A día de hoy, su casa se sigue conservando con su aspecto original.

Vista de la playa de Deya Cove en un día soleado en el pueblo de Deia, Islas Baleares, España / Istock / natalia perez

El campanario de la iglesia del patrón de Deià jugó el papel de torre de defensa, también se defendía el pueblo desde el mirador de los cañones, que está al lado y desde donde disfrutarás de sus privilegiadas vistas sobre la sierra de Tramontana.

Deyá, en Baleares / wikimedia Commons/Fr. Diana Korn

El cementerio de Deià es también curioso y pintoresco, y por ello no puede faltar en tu visita, no solo por las celebridades que descansan como Robert Graves o pintores mallorquines cómo Antoni Ribas Prats y Antoni Gelabert sino también por la preciosa panorámica que ofrece con el mar a sus pies.

Retogenes / wikimedia Commons/Retogenes

Son Marroig es una de las propiedades más importantes del archiduque Luis Salvador de Austria en Mallorca. Actualmente, está dedicada a preservar su figura y obra, y cuenta con uno de los miradores más espectaculares de toda la isla. A pesar de todas las modificaciones, sigue intacta su torre, lugar en el que desapareció la última mujer secuestrada por los piratas o al menos así lo cuenta la propia leyenda.

Son Marroig / wikimedia Commons/jurvetson

Cala Deià: una cala de roca rodeada de la hermosa Serra de Tramuntana

Hablamos de una pequeña calita un poco alejada del pueblo, en el corazón de la Serra de Tramuntana, al noroeste de Mallorca. La playa es solo de 70 metros de largo y está formada por grandes rocas y pequeños guijarros, es una de las más famosas por sus aguas transparentes verdes azuladas, su fantástico entorno montañoso y sus dos restaurantes, donde ambos ofrecen comida de primera calidad incluyendo pescado, paella y tapas.

Cartel indicativo con indicaciones hacia puntos clave de Cala de Deia / Istock / natalia

El verdadero encanto de Cala Deià se disfruta dentro y alrededor del agua, es perfecto para el buceo, el esnórquel o una ruta en paddle surf. Para quienes prefieren la tierra firme, los acantilados ofrecen caminatas espectaculares a su icónica torre pirata.