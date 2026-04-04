Este pueblo infravalorado de Extremadura conquistó al emperador Carlos V: arte y geometría en una naturaleza que cobra vida por sus calles con estos setos podados
En este municipio de La Vera, los setos podados forman parte del paisaje urbano y conviven con una historia vinculada al retiro de Carlos V.
En La Vera, el paisaje no se limita a lo que queda fuera de los pueblos, sino que la combinación de agua, vegetación y la proximidad de la sierra de Gredos marcan también la forma de los pueblos. En Losar de la Vera, esa relación es evidente dentro del propio casco urbano, donde encontrarás a tu paso jardinería que aparece trabajada en formas de lo más curiosas.
Aquí, la vegetación aparece recortada en formas que van desde figuras geométricas hasta otras formas más reconocibles. No es algo puntual ni concentrado en un solo espacio, sino una conjunto de setos que se reparten por distintas calles.
Un pueblo donde la poda forma parte del recorrido
Losar de la Vera, de 2.800 habitantes, sigue la disposición urbana tradicional y los setos aparecen integrados en fachadas, patios y zonas comunes. Pero es este detalle tan poco habitual lo que atrae a tantos viajeros curiosos que recorren el pueblo buscando estas esculturas vegetales que parecen sacadas directamente de la película Eduardo Manostijeras.
No existe un itinerario marcado para verlos, sino que van apareciendo de manera progresiva al recorrer el municipio, a veces en calles principales y otras en zonas más tranquilas. Algunas formas son simples volúmenes recortados y otras representan animales o figuras más elaboradas que reflejan claramente el trabajo que llevan detrás.
En todos los casos, dependen del mantenimiento constante de los jardineros que llevan tantos añoss a cargo de esta bonita tarea que impulsó Vicente Mateo, pionero en el arte topiario del pueblo.
La huella de Carlos V en la comarca
La Vera está ligada a uno de los episodios más conocidos del siglo XVI en España. A pocos kilómetros de Losar se encuentra el Monasterio de Yuste, donde se retiró Carlos I de España y V de Alemania en 1557, tras abdicar. Permaneció allí hasta su muerte tan solo un año después.
Aunque este episodio está directamente vinculado a Cuacos de Yuste, su influencia se extiende a toda la comarca. La presencia del emperador situó a La Vera en un contexto histórico poco habitual para una zona rural de estas características.
Si quieres combinar tu visita, desde Losar de la Vera el acceso al monasterio es rápido (apenas 15 kilómetros separan ambos pueblos) y tiene un coste de 8 euros por persona con suplmento si la visita es guiada.
Un destino tranquilo dentro de Extremadura
Losar de la Vera no es uno de los municipios más visitados de la región. La mayor parte de viajeros llega atraída por el entorno natural o por el Monasterio de Yuste, lo que deja al pueblo en un segundo plano.
Pero esa menor visibilidad influye en la experiencia y se convierte en una ventaja, ya que puedes hacer el recorrido sin grandes concentraciones de visitantes y puedes detenerte con la calma en cada figura. Además, la ubicación del municipio permite acceder fácilmente a otros puntos de la comarca igual de interesantes.
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