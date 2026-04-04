Este pueblo infravalorado de Extremadura conquistó al emperador Carlos V: arte y geometría en una naturaleza que cobra vida por sus calles con estos setos podados

En La Vera, el paisaje no se limita a lo que queda fuera de los pueblos, sino que la combinación de agua, vegetación y la proximidad de la sierra de Gredos marcan también la forma de los pueblos. En Losar de la Vera, esa relación es evidente dentro del propio casco urbano, donde encontrarás a tu paso jardinería que aparece trabajada en formas de lo más curiosas.