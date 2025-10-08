El pueblo más infravalorado de Castilla y León: tiene montañas imponentes, una iglesia que es una maravilla y el silencio de los Picos de Europa

¿A quién no le gustaría perderse en un lugar donde solo se oye el viento? La desconexión es todo un sueño hoy en día. Y en Oseja de Sajambre, en León, el silencio es un lujo cotidiano. Las calles son estrechas y empedradas, las casas están hechas de piedra y madera, y el rumor del río Sella acompaña de fondo como una banda sonora natural. Aquí el reloj no corre, el tiempo se mide en amaneceres, en paseos y en conversaciones a la puerta de casa.