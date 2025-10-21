El pueblo más infravalorado de Asturias: tierra de vinos de alta montaña, cerca de una aldea con casas apoyadas en la roca y perfecto para otoño

Hay quien lo llama la "ventana de Asturias, y es que desde allí se puede contemplar una de las postales más bonitas del Principado. Su encanto es verdaderamente único, con una escultura de la Virgen de la Luz que se levantó junto a la presa y el mirador Boca de La Ballena, que debe su nombre a la curiosa forma que tiene. Aunque también se puede ir hasta el de Salime y el del Embalse, para sacar las mejores fotografías del viaje.