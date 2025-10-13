El pueblo más infravalorado de Asturias está construido en forma de anfiteatro: tiene una lengua única en el mundo y un importante puerto pesquero

Es un lugar silencioso y prácticamente invisible a ojos de quienes no se detienen a mirar dos veces. Desde la carretera, el pueblo apenas se intuye, puesto que es un conjunto de tejados que se descuelgan por una ladera hasta llegar al puerto. Pero basta dar el primer paso hacia su interior para entender por qué muchos lo consideran uno de los rincones más mágicos (y a la vez más infravalorados) del norte de España. Ha llegado el momento de hablar de Cudillero, un pueblo de apenas 5000 habitantes.