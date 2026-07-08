Huellas de hace 450 millones de años, una ruta geo-urbana y un Museo de los Mares Antiguos: así es el pueblo fósil de Salamanca

Es muy complicado imaginar el mundo de una manera diferente a la de ahora, y no se trata solo de hallar árboles donde actualmente hay miles de edificios en pie. Si no de que hace millones de años había mar donde hoy encontramos montaña. La naturaleza también ha cambiado, y no poco, y el pueblo de Monsagro, en el corazón de la Sierra de Francia salmantina, recuerda ese pasado tan remoto en todas y cada una de sus fachadas.

Martín Álvarez

Es como pasear por un museo al aire libre con recuerdos de hace más de 450 millones de años, cuando el pueblo no era más que una gran masa de agua salada donde vivían animales marinos que dejaron sus huellas: cruzianas de trilobites y galerías de gusanos quedaron fosilizadas en las cuarcitas. Cuando se erigieron viviendas, iglesia y otros edificios en Monsagro, se emplearon para decorar las fachadas. Y forman parte de una geo ruta por todo el casco urbano.

Un pueblo marcado por el pasado

Todo el centro está repleto de paneles interpretativos donde se puede ampliar la información con realidad aumentada en una aplicación para el móvil. En medio del recorrido aparece la iglesia parroquial de San Julián y una ermita. Pero donde los viajeros hacen una parada más larga es en el Museo de los Mares Antiguos, un lugar donde aprender aún más sobre los restos fósiles y lo diferente que era la geografía de este lugar y, por extensión, de la Península Ibérica.

El otro punto de referencia de Monsagro es el jardín botánico con más de 40 especies arbóreas y arbustivas. Un punto donde se muestra la flora autóctona del Parque Natural de Las Batuecas en casi dos hectáreas de extensión. Destaca el conjunto de más de 30 eras circulares levantadas en terraza con pared de piedra. Con todos sus atractivos en el casco urbano, pudiera parecer que se trata de un pueblo grande, pero solamente cuenta con unos 130 habitantes.

Cascada en el Parque Natural de Las Batuecas, en la Sierra de Francia / Istock / JLGutierrez

Rutas de senderismo que acaban en piscinas naturales

La naturaleza que lo rodea también es digna de mención, comenzando con algunas de las rutas de senderismo más bonitas de Salamanca. Existen infinidad de rutas repartidas por el entorno, como la del Vao, que nos conduce entre castaños y encinas por la ribera del río Agadón con la Peña de Francia como fondo. En la Sierra de Francia, el pico más alto es la Hastiala con 1.735 metros de altitud, que solo los más experimentados se atreven a coronar.

El pico de la Hastiala, el más alto de la zona de la Sierra de Francia / Istock / JLGutierrez

En las faldas de la Peña de Francia nace el Agadón y discurre por todo el término municipal, hasta desembocar en el Duero. En ese recorrido de aguas puras y cristalinas hay varias charcas naturales aptas para el baño. Aunque la que está realmente acondicionada es el Charco de los Mozos, a la que se llega con un paseo agradable de un kilómetro y donde hay zona de parking, merendero con asador, baño... El colofón perfecto para una escapada veraniega perfecta.