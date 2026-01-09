El pueblo más impresionante de España está en Girona y esconde un secreto sorprendente: está construido sobre lava y es el más pequeño de la provincia
Su forma es de lo más peculiar, así como su historia y su entorno, que lo convierten en uno de los pueblos más especiales del país.
Cada rincón de España guarda sorpresas espectaculares. Algunas están en plena naturaleza, como las piscinas naturales de Beceite en Teruel; otras aparecen en forma de arquitectura, como el Museo de la Cuchillería en Albacete; y otras a modo de historia, como Coria, el pueblo más antiguo de Extremadura. Todos ellos tienen su encanto especial y enamoran a cualquiera que los visite, pero hay un pueblo al que nadie puede resistirse.
Desde lo lejos se ve como si fuera una postal en dos dimensiones. El pueblo se extiende a lo largo de un risco basáltico desafiando la gravedad y pareciendo que fuera a precipitarse en cualquier momento. Está a 50 metros de altura y ese risco sobre el que se eleva se originó por lava solidificada. Se trata de Castellfollit de la Roca, un pueblo medieval de tan solo un kilómetro de extensión que se encuentra en la provincia catalana de Gerona.
Las vistas, lo más característico del pueblo
La mayor sorpresa con la que se topa el viajero cuando llega a Castellfollit, en la comarca de La Garrocha, es el podio volcánico sobre el que se eleva. Este hecho se debe a la acción erosiva que han ido haciendo los ríos Fluvià y Toronell a lo largo de miles de años. La panorámica de todo el pueblo -que es fácil de ver porque es el más pequeño de la provincia en cuanto a extensión- se puede contemplar desde el mirador de Josep Pla, junto a la iglesia.
Se dice que desde allí se obtienen las mejores vistas de la zona, aunque tampoco se quedan atrás las que se ven desde la pasarela que cruza el Fluvià. Las coladas de lava se superponen unas sobre otras, demostrando el paso del tiempo, pues una de ellas lleva ahí más de 200.000 años. Esa pertenece al volcán de Batet de la Sierra, mientras que la otra que se ve es de los volcanes de Begudá en San Juan de Fuentes. Dan como resultado la imagen más característica del pueblo.
Detalles e historia en cada esquina
El casco antiguo de Castellfollit de la Roca estuvo amurallado hasta el siglo XV. En el trazado de sus calles todavía se aprecia el origen medieval del pueblo. Todavía se pueden ver algunos restos como parte de las torres, aspilleras o una casa erigida sobre los antiguos muros del castillo. Porque sí, también tuvo un castillo que quedó completamente derruido durante la guerra de los Nueve Años en el siglo XVII. Lo único que queda es esa casa adherida a los muros.
Algunas casas, todas de piedra, están reconstruidas con rocas volcánicas y eso le da un toque muy especial, ya que adquieren un color negruzco muy curioso e interesante. Al igual que la iglesia de San Salvador, que fue construida entre los siglos XI y XII. Con el terremoto del siglo XV y diferentes conflictos bélicos como la tercera guerra carlista, la de la Independencia o la civil, quedó reducida casi a la nada, así que hubo de reconstruirse con un nuevo estilo, el renacentista.
La antigua iglesia ha quedado como centro cultural donde se celebran diferentes exposiciones a lo largo del año. En la parte más nueva del pueblo se encuentra la iglesia nueva de San Salvador, que es donde se celebran las misas a diario. Es del siglo XX y se erigió cuando la primera se destruyó tras la Guerra Civil. Está construida íntegramente con piedras y restos volcánicos. De aquí surge también una cocina volcánica muy peculiar, con productos protagonistas como la trufa, el jabalí o las patatas de Olot.
Pero todavía hay algo más curioso en Castellfollit de la Roca: el museo del Vietnam. Como su propio nombre indica, se trata de un museo privado dedicado a la guerra de Vietnam donde se exponen uniformes, banderas, fotografías, documentos personales… Es una colección única en Europa, aunque mucho más pequeña que la de Ho Chi Minh. Son muchos los detalles lo que hacen especial y ayudan a que pueda presumir de ser uno de los más espectaculares de España.
