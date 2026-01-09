El pueblo más impresionante de España está en Girona y esconde un secreto sorprendente: está construido sobre lava y es el más pequeño de la provincia

La mayor sorpresa con la que se topa el viajero cuando llega a Castellfollit, en la comarca de La Garrocha, es el podio volcánico sobre el que se eleva. Este hecho se debe a la acción erosiva que han ido haciendo los ríos Fluvià y Toronell a lo largo de miles de años. La panorámica de todo el pueblo -que es fácil de ver porque es el más pequeño de la provincia en cuanto a extensión- se puede contemplar desde el mirador de Josep Pla, junto a la iglesia.