El pueblo de granito más impresionante de España es la Capital del Albariño: su casco histórico es Bien de Interés Cultural y tiene “el cementerio más melancólico del mundo”, considerado Monumento Nacional

Si quieres verlo solo tienes que acercarte a su casco histórico, donde te esperan monumentos impresionantes. Está declarado Bien de Interés Cultural, y algunos de ellos son la Plaza de Fefiñáns, con lugares como la Iglesia de San Benito o el Pazo de Fefiñáns, un palacio construido a finales del siglo XVI; o las Ruinas de Santa Mariña Dozo, declaradas Monumento Nacional y con un ambiente tan trágico y romántico que les ha hecho ser conocidas como “el cementerio más melancólico del mundo” tras ser descritas así por el escritor gallego Álvaro Cunqueiro.