El pueblo de granito más impresionante de España es la Capital del Albariño: su casco histórico es Bien de Interés Cultural y tiene “el cementerio más melancólico del mundo”, considerado Monumento Nacional
Está declarado Conjunto Histórico-Artístico y cuenta con una fiesta de Interés Turístico Nacional.
Con las temperaturas cada vez subiendo más, la discusión de cada año sobre si es mejor el invierno o el verano vuelve a resurgir. Los que prefieren las temperaturas altas están encantados, pero los ‘fans’ del frío están ya deseando que llegue de nuevo septiembre. Por suerte, el clima de España es tan diverso que hay opciones para todos.
El norte de España es uno de los destinos preferidos de las personas que odian el calor. Si bien es cierto que el cliché de que allí siempre hace mal tiempo no es del todo verdad, es una realidad que habitualmente las temperaturas son mucho más moderadas. Entre todos los destinos que ofrece, hay uno que consideramos perfecto para estos meses. Se encuentra en Galicia, y es conocido como la Capital del Albariño.
Un pueblo hecho de granito
Hablamos de Cambados, un pueblo marinero situado en el corazón de las Rías Baixas, en la provincia de Pontevedra. Cuenta con aproximadamente 13.500 habitantes, y está declarado Conjunto Histórico-Artístico. Además, gran parte de su patrimonio está hecho de granito, lo que le ha hecho ser considerado por muchos un museo al aire libre de este material.
Si quieres verlo solo tienes que acercarte a su casco histórico, donde te esperan monumentos impresionantes. Está declarado Bien de Interés Cultural, y algunos de ellos son la Plaza de Fefiñáns, con lugares como la Iglesia de San Benito o el Pazo de Fefiñáns, un palacio construido a finales del siglo XVI; o las Ruinas de Santa Mariña Dozo, declaradas Monumento Nacional y con un ambiente tan trágico y romántico que les ha hecho ser conocidas como “el cementerio más melancólico del mundo” tras ser descritas así por el escritor gallego Álvaro Cunqueiro.
Un experto en vino
Una de las características principales del pueblo es su gran historia marinera, visible en lugares como su lonja, sus fiestas relacionadas con el mar como la de la Vieira o la del Carmen y en barrios como el de Santo Tomé, con el Museo Casa do Pescador. Sin embargo, no es la única tradición de la que puede presumir.
Cambados es conocido como la Capital del Albariño, uno de los vinos blancos más populares del mundo. Su producción se origina en Galicia, y la localidad cuenta con más de 20 bodegas pertenecientes a la denominación de origen Rías Baixas y una ruta conocida como la Ruta del Vino, de 23,5 kilómetros cuadrados. Además, cada primera semana completa de agosto se celebra la Fiesta del Albariño, declarada de Interés Turístico Nacional.
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