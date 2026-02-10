El pueblo con más iglesias por habitante de España: 33 templos con diferentes estilos arquitectónicos, pero de una importancia histórica de lo más relevante

En la pequeña ciudad malagueña de Antequera, conocida sobre todo por ser la localidad que alberga los Dólmenes de Antequera, se erigen más de una treintena de templos religiosos, lo que la convierte en la población con mayor número de iglesias por habitante de toda España (hay que tener en cuenta que Antequera no llega a los 42 mil habitantes). Esto se debe a que, durante la Edad Media, la zona fue un cruce de caminos, actuando como frontera entre la España cristiana e islámica. A finales de este período, la ciudad sufrió una profunda transformación urbana, gracias a la cual experimentó un crecimiento económico y demográfico con el que se entiende el porqué de tantas iglesias.