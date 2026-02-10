El pueblo con más iglesias por habitante de España: 33 templos con diferentes estilos arquitectónicos, pero de una importancia histórica de lo más relevante
Localidad de origen romano, alberga uno de los conjuntos arqueológicos más destacados del país.
Las iglesias y templos religiosos en general son cada cual de su padre y de su madre. Esto no se debe solamente que pertenezcan a una religión u otra; son muchos otros los factores que influyen a la hora de determinar el aspecto que tiene un templo: la época en la que fue construido, los materiales, la región o país en el que se encuentra, y la cultura que los rodea.
En este aspecto, para poder apreciar las diferencias de un templo a otro en general hace falta recorrer muchísimos kilómetros y trasladarse de una población a otra. Pero hay un pueblo en Andalucía donde esto no es necesario, ya que en el sí de la localidad se hallan hasta 33 templos, entre los que se cuentan iglesias, monasterios y conventos.
Ruta de las Iglesias
En la pequeña ciudad malagueña de Antequera, conocida sobre todo por ser la localidad que alberga los Dólmenes de Antequera, se erigen más de una treintena de templos religiosos, lo que la convierte en la población con mayor número de iglesias por habitante de toda España (hay que tener en cuenta que Antequera no llega a los 42 mil habitantes). Esto se debe a que, durante la Edad Media, la zona fue un cruce de caminos, actuando como frontera entre la España cristiana e islámica. A finales de este período, la ciudad sufrió una profunda transformación urbana, gracias a la cual experimentó un crecimiento económico y demográfico con el que se entiende el porqué de tantas iglesias.
Para poder descubrir este impresionante patrimonio histórico, se ha creado la Ruta de las Iglesias, la cual recorre diez de estos templos que hay repartidos por la localidad. De estas diez, algunas de las más importantes son la Iglesia del Carmen, el interior de la cual sigue el modelo de iglesia morisca granadina, la Basílica de Santo Domingo, cuya sencilla fachada esconde un interior de una belleza apabullante, o la Parroquia de la Santísima Trinidad, fundada por la orden de los Trinitarios Descalzos a inicios del siglo XVII.
Historia y entorno natural
Si hay algo por lo que la ciudad de Antequera es famosa es por los tres dólmenes que alberga, los cuales fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en 2016 y que se pueden visitar durante todo el año. Los otros dos conjuntos históricos de gran interés que hay en Antequera son el Recinto Monumental de la Alcazaba, uno de los principales recintos fortificados que aún conservamos de la época de Al-Ándalus, y la villa romana de la Estación, que en su día se alzaba como un imponente y lujoso palacio en medio del campo.
Para aquellos que prefieran practicar un poco de senderismo, cerca de la ciudad se extiende el paraje natural del Torcal de Antequera, uno de los paisajes kársticos más singulares del continente con varias rutas señalizadas perfectas para descubrir el entorno.
