El pueblo ideal junto al mar para recorrer a pie y comer "el mejor rodaballo de España": Conjunto Histórico medieval, casas torre y la cuna de Elcano

Ubicado en la costa guipuzcoana y solo a escasos kilómetros de San Sebastián, este histórico enclave marinero combina el encanto de su famosa silueta sobre el Cantábrico con su famosa tradición vinícola de Txakoli. Además de ser la cuna del marinero, Juan Sebastián Elcano, primer navegante en completar la vuelta al mundo, al que el pueblo rinde homenaje con un impresionante monumento sobre las antiguas murallas y una escultura en su plaza principal, la villa es considerada en todo el mundo como un templo gastronómico imprescindible por sus icónicas brasas al aire libre frente al puerto.

Adriana Fernández

Hablamos de Getaria, un pueblo pesquero y uno de los destinos vacacionales más visitados por la mayoría de vascos porque está a tan solo unos 25 kilómetros de la ciudad y tiene uno de los conjuntos históricos medievales del siglo XIV amurallados más importantes de la zona. También es un lugar ideal para hacer surf, ya que algunas playas como la playa de Gaztetape, tienen un oleaje y un viento perfecto para practicar este deporte.

Playa de Gaztetape en Getaria, Guipuzcoa. / Istock / Salma

Un día por el pueblo de Getaria

La zona antigua de esta villa, sin duda es de las más bonitas de toda la provincia, destaca por sus calles estrechas, empedradas y sus icónicas casas blancas con flores en todos sus balcones. Una de tus primeras paradas obligatorias, es la iglesia de San Salvador del siglo XIV, con un estilo gótico y declarada Monumento Nacional. Una curiosidad es que debajo de su ábside se encuentra un túnel que actualmente conecta con el puerto pesquero, una zona perfecta para recorrer a pie y que en su día fue utilizado para la defensa.

Casas típicas de la zona y conjunto medieval de la histórica ciudad guipuzcoana de Getaria / Istock / Jose Miguel Sanchez

No solo es famoso Elcano, sino uno de los diseñadores más reconocidos de nuestro país, quien cuenta con un museo que le rinde homenaje y que también nació en esta localidad pesquera. Por si todavía no sabes quién es, hablamos del mismísimo Cristóbal Balenciaga. Hoy en día, es considerado uno de los modistos de alta costura más importantes de España. Parte de su legado se puede conocer a través del Museo Balenciaga, que ofrece exposiciones temporales que acercan la labor del diseñador a través de sus prendas.

Exterior del Museo Balenciaga de Getaria, Gipuzkoa / Istock / marktucan

Otra de sus joyas son las torres de Zarautz, construida en piedra caliza con gigantes muros defensivos del siglo XV e impresionantes ventanas de estilo gótico. Antiguamente, se utilizaban como residencia fortificada por la alta burguesía o la nobleza. Tras su restauración, se hallaron restos arqueológicos de la muralla y de la época medieval que ayudó a conocer un poco más sobre su historia.

Torre defensiva de Zarautz, España / Istock / Gabriela Schaufelberger

Ganador de una estrella michelín: restaurante ElKano

Según la lista oficial de “The World's 50 Best Restaurants”, el prestigioso jurado internacional de este ranking describe al restaurante Elkano —premiado con una estrella Michelín y conocido como el “templo mundial del marisco” y de la cocina a la parrilla— como la catedral del pescado y una experiencia culinaria insuperable. Su plato estrella es el exquisito rodaballo, una auténtica delicia que consiste en asar el pescado entero a la parrilla sobre brasas suaves, utilizando una besuguera y rematándolo con un refrito de ajo, guindilla y un toque de vinagre.

Aunque el pescado y el marisco son los reyes de la cocina getariana, su gastronomía no se queda ahí. La cocina vasca es famosa por sus pintxos, pequeñas delicias que puedes degustar en los bares locales, así como sus platos tradicionales como el marmitako, un guiso de atún y patatas.

Pintxo famosos en Getaria / Istock / sergio gago

Pero no podemos hablar de gastronomía sin mencionar el txakoli, el vino blanco local con Denominación de Origen Getariako Txakolina. Un vino ligero y espumoso, que se ha convertido en el acompañamiento perfecto para los platos de pescado y marisco.

Botellas apiladas de txakoli artesano en bodega / Istock / Raquel Perez

Una curiosidad que quizás no sabías es que, a lo largo del año, esta pequeña localidad celebra una gran cantidad de eventos gastronómicos que atraen tanto a locales como a visitantes. Destacan la Fiesta del Txakoli en enero durante las fiestas de San Antón y el día de la anchoa en mayo, donde podrás sumergirte en la cultura de la región y probar los mejores productos locales.