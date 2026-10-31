El pueblo ideal junto al mar para recorrer a pie y comer "el mejor arroz con leche de España": un puerto con cubos de colores, una muralla medieval y una treintena de playas

Nos pasamos el año pensando en volver a Llanes. ¿Será porque es de esos pueblos marineros que se disfrutan muchísimo mejor a pie? ¿Porque se vive sin agobios y sin necesidad de mover el coche para nada? Sea lo que sea, nos sobran excusas para regresar una y otra vez a este rincón de la costa oriental de Asturias que lo tiene todo a tiro de piedra: un puerto pesquero lleno de vida, un casco antiguo amurallado y un paseo precioso que va bordeando los acantilados sobre el mar Cantábrico.

Llanes, Asturias / Istock / saiko3p

Si te apetece una escapada costera para respirar brisa marina, comer bien y pasear tranquilamente, te garantizamos que Llanes es una apuesta segura. Todo el centro es muy cómodo para caminar y, además, tienes a mano un litoral brutal con más de 30 playas para explorar a tu ritmo.

Sara Fernández García

Un sitio perfecto para empezar a patear Llanes es su puerto pesquero. Durante siglos, la vida del pueblo ha girado totalmente alrededor de la pesca y del comercio por mar, y hoy sigue conservando ese ambiente marinero auténtico, con las barcas amarradas y las terrazas llenas de gente tomando algo. Es un planazo pararse ahí a picar mientras observas a todo aquel que pasa.

Pero el gran atractivo del puerto lo vas a encontrar en el espigón: los famosos Cubos de la Memoria. El artista Agustín Ibarrola pintó los enormes bloques de hormigón que protegen el puerto con colores vivos, formas geométricas y motivos que recuerdan la historia y la naturaleza del pueblo.

Los Cubos de la Memoria, Llanes, Asturias / iStock / Joaquin Ossorio-Castillo

A muy pocos metros del agua te adentras directamente en el centro histórico de Llanes, declarado conjunto histórico-artístico. Está lleno de calles estrechas y empedradas por el que da gusto perderse. La villa recibió sus fueros allá por el año 1206, lo que impulsó su crecimiento y la convirtió en un punto clave de la costa cantábrica. De aquella época medieval todavía se conserva parte de la antigua muralla del siglo XIII y el Torreón, una torre circular defensiva que llama mucho la atención. Paseando por el centro te vas a ir topando con la basílica de Santa María del Conceyu y con palacios señoriales, como el de los Duques de Estrada o el de Gaztañaga.

El paseo de San Pedro y una costa llena de playas

Cuando termines de recorrer las calles del centro, acércate al paseo de San Pedro. Es un camino verde y completamente peatonal que va por lo alto de un acantilado sobre el mar. Las vistas desde arriba son espectaculares: a un lado tienes los tejados del pueblo con las montañas de la sierra del Cuera al fondo, y al otro lado el Cantábrico batiendo contra las rocas. Te recomendamos ir a dar un paseo por aquí a última hora de la tarde, cuando cae el sol.

Playa de barro en Llanes Asturias España / Istock / aluxum

Si te gusta la playa, el concejo de Llanes es un paraíso, ya que cuenta con más de 30 arenales repartidos a lo largo de sus 56 kilómetros de costa. Si no quieres moverte del pueblo, tienes la playa de El Sablón o la de Toró muy cerquita a pie. Y si te apetece coger el coche o hacer una pequeña excursión, no te pierdas la playa de Torroba, la de Barro con sus islotes, o la famosa playa de Gulpiyuri, una playita interior de agua de mar escondida entre prados a la que el agua llega por cuevas subterráneas.

Cerrar el día con el mítico arroz con leche asturiano

Después de un buen día de caminata entre el puerto, las murallas y los acantilados, llega el momento de sentarse a la mesa. Y en Llanes la comida se respeta bastante. Aquí vas a comer pescado fresco, marisco y sidra de primera (y no nos olvidamos, por supuesto, de la fabada), pero hay algo que no te puedes saltar por nada del mundo: el postre.

Arroz con leche / Istock

El arroz con leche en esta zona de Asturias es casi una religión. Se prepara a fuego muy lento, removiendo despacio durante horas para que quede cremosa, suave y con un sabor intenso a leche de verdad. En la mayoría de los restaurantes del pueblo te lo sirven con esa capa de azúcar requemado por encima que al romperla con la cuchara está increíble. Un broche dulce perfecto para terminar un día redondo en la costa asturiana.