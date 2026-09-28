El pueblo ideal junto al mar para recorrer a pie y comer "el mejor centollo del Cantábrico": casas de colores, callejuelas empinadas y miradores sobre la bahía

Hay quien dice que es uno de los pueblos costeros más bonitos de Asturias y seguramente está en lo cierto. Cudillero es un pintoresco pueblo de tradición marinera, declarado Conjunto Histórico-Artístico declarado Bien de Interés Cultural y situado en la costa centro occidental de Asturias. Su arquitectura de “anfiteatro natural” lo convierte en un lugar único, las casas de los pescadores están construidas sobre las laderas de la montaña en forma de semicírculo sobre el mar y sus fachadas de colores parecen asientos de un gran teatro romano.

Sara Fernández García

Cudillero es ese pueblo ideal junto al mar, perfecto para recorrer a pie entre sus callejuelas empinadas, sus miradores sobre la bahía y su puerto pesquero, o para comer "el mejor centollo del Cantábrico". Está considerado como el rey de los mariscos del norte, el Cantábrico es conocido por ser un mar bravo y caracterizado por sus aguas frías, lo que hace que desarrolle músculos mucho más firmes y jugosos en comparación con los centollos de aguas templadas o de importación.

Cudillero, pueblo de pescadores en Asturias, España / Istock / Mercedes Rancaño Otero

La Riviera Italiana asturiana: qué es lo que no te puedes perder

Esta villa también es conocida por sus habitantes como Pixueta, por el lenguaje que se hablaba y como se llaman sus habitantes, los pixuetos. Al igual que la Riviera Italiana, las casas de Cudillero están encajonadas y apiladas sobre las laderas en una estrecha grieta rocosa que desemboca sobre el mar, además ambas nacieron como pequeños refugios piratas, donde los pescadores ganaron espacio al acantilado para guardar sus barcos.

Faro de Cudillero, Asturias / Istock / Carlos Soler Martinez

La fuerte tradición marinera se respira en cada esquina, un destino que invita a recorrerlo sin prisa y observar cada detalle. Uno de los mayores atractivos turísticos de esta villa comienza por la Plaza de la Marina, que actúa como escenario central, rodeada en semicírculo por las viviendas de colores que trepan por los acantilados.

El Dato Durante algunos años, fue la sede del Museo Aula de los Pixuetos y el Mar de Cudillero, aunque actualmente, cuenta con un restaurante en su interior.

El Puerto Viejo y La Lonja son el antiguo corazón del pueblo, durante muchos siglos, los marineros no dejaban los barcos flotando en el agua, los remolcaban rampa arriba a fuerza de brazos hasta la Plaza de la Marina para resguardarlos del mal tiempo.

El Dato Actualmente, El Puerto Viejo conserva la dársena histórica, donde se siguen amarrando pequeñas embarcaciones y donde se mantiene intacta la estampa del pueblo.

Muy cerca se encuentra el "Palacio de los Selgas", también conocido como "La Quinta", que alberga un importantísimo patrimonio histórico, el legado de la familia Selgas-Fagalde. Los miradores son otros de los encantos característicos del pueblo. Entre sus acantilados es habitual encontrarse playas salvajes del Cantábrico; las más famosas son la del Silencio, Oleiros o la Concha de Artedo; o miradores como el Mirador del Baluarte, con vista directa a la plaza y las casas escalonadas, el Mirador del Pico, con una panorámica de los tejados descendiendo junto al mar, o el Mirador de La Garita, situado en la zona más alta, con vistas panorámicas a la entrada de la bahía y al mar Cantábrico.

Palacio de Selgas, Asturias / Istock / Graham Heywood

Otra de las visitas que no puedes perderte es la Capilla del Humilladero, el edificio más antiguo del casco urbano, de estilo gótico tardío y del siglo XIII, donde los marineros y condenados a muerte rezaban antes de salir al mar o ser ajusticiados.

El Dato Para los amantes de la naturaleza y el deporte una ruta de senderismo en grupos por las Brañas Vaqueira.

“El mejor centollo del Cantábrico”

El centollo es una de las grandes joyas del Cantábrico. Una de las formas más deliciosas de degustar es relleno con su propia carne desmigada y el coral, mezclados con un suave sofrito y gratinados al horno con un toque de queso dorado. Si estás en el pueblo y buscas el lugar idóneo para probarlo, los restaurantes Los Arcos o Isabel son tus mejores opciones. Situados justo a la entrada de Cudillero, son considerados por muchos como referentes para comer marisco fresco.

Este municipio celebra la importancia de este crustáceo con eventos festivos y deportivos muy famosos, como las Jornadas Gastronómicas del Centollo en Oviñana, su edición más reciente tuvo lugar el sábado 21 de marzo de este mismo año y su mítica Carrera del Centollo, celebrada el primer fin de semana de junio y un total de 10 kilómetros hasta Cabo Vidio.