El diminuto pueblo de Huesca a más de 1.200 metros de altura con las mejores vistas de todo el Pirineo

La despoblación también se ha cebado con Huesca en las últimas décadas dejando muchos pueblos de la provincia con una población inferior a los 50 habitantes. Vivir en algunas zonas del Pirineo no es fácil por la ausencia de comunicaciones, clima extremo en invierno y la falta de algunos servicios básicos. Sin embargo, algunas de las localidades que han estado a punto de desaparecer en el norte de Aragón son de las más bonitas que existen y siguen estando fuera de los grandes focos del turismo.