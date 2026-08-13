El pueblo de Huesca donde Orwell, autor de '1984', pasó el invierno luchando en las trincheras: una sierra aragonesa a la que dedicó un libro

La guerra civil para España supuso más pérdidas que ganancias para ambos bandos. Vecinos e incluso miembros de una misma familia se enfrentaron, se acusaron y acabaron matándose. Mientras, fuera de nuestras fronteras todo eso se veía como una revolución. De ahí que muchos extranjeros quisieran unirse a "la causa" -casi siempre del bando de la República- para ayudar a combatir al enemigo, como hizo George Orwell en la sierra de Alcubierre, Huesca.

Muchos viajeros se han enamorado de España a lo largo de la historia, pero en la década de 1930 no solo quedaban fascinados ante la belleza de paisajes, pueblos y gentes, sino también ante las ideologías que se defendían. Orwell llegó a Barcelona el 26 de diciembre de 1936 y se encontró con una situación "abrumadora y sorprendente". En su libro Homenaje a Cataluña escribió: "Era la primera vez que yo pisaba una ciudad donde estaban al mando los obreros".

Adriana Fernández

Un escritor inglés en el frente republicano

En aquella obra plasmó su experiencia en el frente de Aragón, donde acabó luchando junto a las milicias del POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista). Algo que "en aquel momento y en aquel ambiente parecía lo único lógico", según escribió. Como muchos otros, se encontró con que la guerra no era lo que imaginaba, "una siniestra pantomima", como decían los ingleses. "Todas las víctimas de aquella guerra las causaban las balas perdidas", señaló.

George Orwell en el frente de Aragón / Wikicommons. British Independent Labour Party Contingent

Su lucha en Aragón le sirvió para "abrir los ojos" y darse cuenta de la realidad totalitarista de la Unión Soviética. Después del POUM, se alistó a las Brigadas Internacionales, y ya en 1937 afirmó que "lo que había sucedido en España no era solo una Guerra Civil, sino el inicio de una revolución". La mayor parte del tiempo la pasó en la provincia de Huesca, en la sierra de Alcubierre, que es la columna vertebral de Los Monegros y que gozó de gran importancia en la contienda.

Las montañas de la Sierra de Alcubierre en Los Monegros / Istock / Rudmer Zwerver

El entorno que acogió a George Orwell

Fueron muchos los lugares que pisó el escritor en la provincia, entre ellos el pueblo de Siétamo, que en aquel entonces estaba lleno de tumbas, cadáveres y cementerios, hoy con una imagen bien distinta. De esa época se pueden visitar las trincheras de la Guerra Civil, donde luchó Orwell. Además de otros monumentos interesantes como el castillo-palacio del Conde de Aranda (o más bien sus restos) y la iglesia de San Vicente del siglo XVI.

Fuente de Siétamo / Turismo de Siétamo

Está enclavado en Alcubierre, que no es más que una pequeña serranía que se extiende por 40 kilómetros entre las provincias de Zaragoza y Huesca. Es una zona curiosa, igual que Los Monegros, que presenta un paisaje desértico único en el país mezclado con bosques de pinos y sabinas que tiñen de negro las laderas de los montes. Es tierra de contrastes, con el mayor desierto de Europa pero también estando salpicado de lagunas.

El paisaje desértico de Los Monegros en Huesca / Istock / ABBPhoto

La más famosa de todas ellas es la laguna de Sariñena, una de las lagunas saladas más grandes del país y con mejores condiciones para la observación de aves. Uno de los rincones más impresionantes de Monegros es Jubierre, un entorno muy especial repleto de rutas. Pero para ruta, la Ruta Orwell, que sigue los pasos del escritor por la comarca y que se indica a la perfección desde el Centro de Interpretación de la Guerra Civil en Aragón, en Robres.

El café que nunca se tomó

Cuando se tomó Siétamo, el general dijo muy convencido: "Mañana tomaremos café en Huesca". Eso no sucedió, la ciudad se resistía y el café acabó convirtiéndose en una broma entre los milicianos. Orwell se marchó del país a mediados de 1937, debido a la persecución contra el POUM. Regresó a Inglaterra y nunca más volvió, aunque dejó escrito: "Si alguna vez vuelvo a España, no dejaré de tomar una taza de café en Huesca".