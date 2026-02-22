El pueblo a dos horas de Zaragoza que es ideal para visitar en la Cincomarzada: tiene el Parador más espectacular de España

Bienvenidos a Sigüenza. El municipio cuenta con miles de años de historia (su primera referencia es del siglo I a.C.), pero empezó a adquirir relevancia ya en la Edad Media. Su ubicación, en un alto del río Henares, la convirtió en un punto defensivo clave. Siendo una urbe importante, ya en el siglo XII y hasta el siglo XVIII fue señorío episcopal. Este destino manchego lo tiene todo. De pasado medieval, su combinación de riqueza monumental, natural y gastronómica es tan exquisita, que es una de las ciudades medievales más bonitas del mundo.