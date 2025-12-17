El pueblo de Granada perfecto para una escapada desde Málaga: entre montañas y con la mejor gastronomía

Un "tesoro paisajístico". Así define la Red de Pueblos Mágicos de Españaa uno de los municipios que se encuentra en su prestigioso ránking, situado en la provincia vecina de Granada y que se presenta como uno de los mejores destinos que visitar durante estos meses y la cercana Navidad desde Málaga por su cercanía y su riqueza monumental, cultural, natural y gastronómica.