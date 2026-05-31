El pequeño pueblo de Granada que inspiró a Federico García Lorca: con vestigios arqueológicos de la época romana, alcanzó su esplendor en la época nazarí
Valderrubio conserva parte del paisaje rural que marcó la infancia y juventud del autor y mantiene huellas históricas que van desde época romana hasta el periodo nazarí.
A pocos kilómetros de Granada se encuentra Valderrubio, un pequeño pueblo rodeado de vegas agrícolas y caminos llanos donde el paisaje apenas ha cambiado y tiene además una relación muy estrecha con Federico García Lorca.
El escritor pasó aquí parte de su infancia y juventud, y muchos investigadores relacionan este entorno rural con algunos de los ambientes y personajes que terminarían apareciendo más tarde en algunas de sus obras más conocidas.
El pueblo donde Lorca pasó parte de su infancia
Aunque Lorca nació en Fuente Vaqueros en 1898, su familia se trasladó pocos años después a la entonces localidad de Asquerosa, nombre histórico de la actual Valderrubio. Por ello, el escritor vivió aquí buena parte de su infancia hasta trasladarse posteriormente a la ciudad de Granada, lugar al que más se le asocia.
Se cuenta que el ambiente agrícola y social de esta zona de la Vega de Granada influyó de forma importante en parte de su universo literario, algo que se nota en las casas tradicionales andaluzas y la vida cotidiana de los pueblos de la vega, que aparecen reflejadas indirectamente en varias de sus obras teatrales.
Si te acercas a este rincón andaluz de 2.000 habitantes alejado del ambiente monumental del centro de Granada, podrás visitar la Casa Museo Federico García Lorca, instalada en la antigua vivienda familiar donde residieron los Lorca durante esos años en los que eran unos vecinos más del pueblo. La familia vivió aquí desde 1905 hasta 1909, y la utilizaron hasta 1926 como casa de veraneo.
Otro de los lugares más conocidos del municipio y que no pueden faltar en tu visita es la llamada Casa de Bernarda Alba, vinculada a la obra del mismo nombre. Aunque el drama no reproduce literalmente una historia concreta del pueblo, varios estudios y testimonios relacionan determinados episodios y ambientes sociales de Valderrubio con la inspiración de la obra. Aquí vivió Francisca Alba Sierra y su familia, personajes que inspiraron al poeta.
De asentamiento romano a núcleo agrícola nazarí
La historia de Valderrubio es bastante anterior al dramaturgo. En distintos puntos del municipio y de los alrededores aparecieron restos arqueológicos (como tumbas y restos cerámicos) relacionados con la época tardorromana, especialmente vinculados a explotaciones agrícolas de la Vega granadina.
Sin embargo, buena parte del crecimiento histórico de la localidad llegó durante el periodo andalusí y especialmente en época nazarí, cuando toda esta zona experimentó un importante desarrollo agrícola gracias a complejos sistemas de regadío. La Vega de Granada se convirtió entonces en una de las áreas agrícolas más fértiles del reino nazarí de Granada, favorecida por la red hidráulica y la proximidad de distintos núcleos urbanos importantes de la época.
Aunque es posible que tengas en tu cabeza las imágenes más montañosas asociadas a la provincia, aquí predomina el paisaje agrícola (que marcó durante siglos la economía local) de grandes extensiones agrícolas, caminos rurales y terrenos de cultivo que históricamente estuvieron muy vinculados al cereal o el tabaco.
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