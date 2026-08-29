Este pueblo de Granada tiene el barrio troglodita más grande de la península: más de 2.000 casas-cueva habitadas y una catedral renacentista del siglo XVI

Si quieres ver algo realmente distinto en Granada y nunca has entrado en una casa excavada en una montaña, Guadix es un buen sitio para empezar. En su Barrio de las Cuevas hay muchas viviendas subterráneas y que, vistas desde los miradores, hacen que los cerros de arcilla parezcan un paisaje de otro país. Lo curioso es que lo que vas a ver no es un conjunto de casas-museo: aquí todavía vive gente.

Las casas cueva de Guadix / Istock / Orietta Gaspari

Muchas tienen cocina, baño, electricidad y todas las comodidades de una casa actual, aunque mantienen una característica que no se puede conseguir con una reforma convencional: la tierra hace que su temperatura interior se mantenga bastante estable durante todo el año.

Adriana Fernández

El conjunto ocupa una extensión que supera la del propio casco histórico de Guadix. Las cifras ayudan a hacerse una idea de su dimensión: el Ayuntamiento habla de más de 2.000 viviendas subterráneas habitadas y presenta Guadix como la “Capital Europea de las Cuevas”. Todo un auténtico barrio residencial.

El Barrio de Cuevas en Guadix / Istock / Flavio Vallenari

La forma de construirlas también es muy curiosa: los llamados “picaores” excavan directamente en los cerros de arcilla y suelen empezar por el techo, avanzando después hacia abajo. La primera estancia es el portal y a partir de ahí se van abriendo las demás habitaciones. Las chimeneas blancas que sobresalen de los cerros son otra de las imágenes características de Guadix (sirven para evacuar los humos y también participan en la ventilación natural de las viviendas).

Y luego está la temperatura. El Ayuntamiento sitúa el interior de estas casas entre los 18ºC y los 20ºC, gracias al aislamiento natural de la arcilla. Esto es ideal porque en invierno protegen del frío y durante los meses más calurosos mantienen un ambiente mucho más fresco que el exterior. Hace siglos era una característica que todos buscaban, pero es que hoy en día también, y más en los meses de verano en los que a mediodía nos derretimos sin aire acondicionado.

Para entender cómo era vivir en ellas, una buena parada es el Centro de Interpretación-Cueva Museo de Guadix, instalado en varias viviendas cueva originales. Allí puedes conocer cómo estaban distribuidas las habitaciones, qué oficios estaban relacionados con este tipo de vida y cómo fueron evolucionando estas casas.

De las casas bajo tierra a una catedral que tardó siglos en levantarse

La otra gran sorpresa de Guadix está prácticamente al otro lado de la ciudad. Después de recorrer los cerros y sus casas excavadas, date un paseo para descubrir una arquitectura completamente distinta, como la Catedral de la Encarnación, uno de los grandes edificios monumentales del municipio. Su construcción se prolongó durante varios siglos, por lo que cuenta con elementos góticos, renacentistas y barrocos.

La catedral de Guadix / Istock / Flavio Vallenari

El exterior ya te deja con la boca abierta, pero merece la pena entrar y no quedarse únicamente con la fachada. En el interior se puede seguir esa mezcla de estilos a medida que se avanza por las naves: arcos apuntados y elementos góticos conviven con otros renacentistas y con la decoración barroca incorporada posteriormente.

La catedral ocupa además un lugar importante dentro de la historia de la ciudad. Se levantó sobre el espacio que había ocupado la antigua mezquita mayor y se convirtió en el centro religioso de la diócesis de Guadix. Dada su importancia, a su alrededor se encuentra buena parte del Guadix monumental, con palacios, iglesias y restos de la antigua ciudad medieval. Muy cerca queda también la Alcazaba, que vas a notar rapidamente cómo contrasta con las torres y fachadas de la ciudad por su aspecto terroso.

La Alcazaba en Guadix / Istock / Perszing1982

Un paseo entre miradores y cuevas

La mejor que puede hacer en tu visita a Guadix es combinar las dos caras de la ciudad. El Barrio de las Cuevas tiene varios miradores desde los que puedes aprecia su dimensión, especialmente el Mirador Padre Poveda y el del Cerro de la Bala. Desde este último puedes contemplar al mismo tiempo el paisaje de las cuevas, la Alcazaba, las torres de las iglesias y la catedral.

Las casas cueva son el mayor atractivo de Guadix. / Istock / phbcz

El Mirador Padre Poveda se encuentra junto a la Ermita Nueva, una iglesia excavada en la arcilla que forma parte del propio barrio y su origen se remonta al siglo XVI. Llama la atención porque conserva el carácter troglodita de las construcciones de su entorno. Dentro de la pequeña iglesia hay una nave, capillas laterales comunicadas por pasadizos y un púlpito excavado en la tierra.

También puedes visitar la cueva que utilizó San Pedro Poveda a comienzos del siglo XX. En 1902 alquiló una de estas viviendas por 4,50 pesetas al mes para desarrollar allí su labor educativa y religiosa con los habitantes del barrio. La casa conserva espacios como el portal, la cocina, el dormitorio y la antigua cuadra.