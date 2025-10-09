Así es el pueblo de Granada que tiene un balneario natural con propiedades curativas y siglos de historia

Pero este no es el único patrimonio con el que cuenta este municipio que se encuentra abrazado por el Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Amijara y Alhama, sino que cuenta con una riqueza patrimonial que tiene su mayor bastión en su casco antiguo, declarado Conjunto Histórico-Artístico. Así, en la localidad se pueden contemplar su barrio antiguo y el entramado de calles estrechas y empinadas donde se encuentran los monumentos más notables de la ciudad, como el Pósito, la Antigua Cárcel, la Casa de la Inquisición o la Iglesia de las Angustias.