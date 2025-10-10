Este pueblo de Girona es único en Europa: tiene uno de los cuatro baños judíos que se conservan en el continente y un puente románico impresionante

Es un Espacio Natural Protegido único en España, ya que es un paisaje volcánico que pocas veces se ve en la península y uno de los más destacados de Europa. Se compone de 38 conos volcánicos y más de 20 coladas de lavas basálticas que pueden conocerse a través de itinerarios de senderismo. También merece un paseo la Fagedad'en Jordà o Hayedo de Jordá, aunque Besalú y su entorno tiene cientos de cosas por ofrecer que solo se descubren si se viaja hasta allí.