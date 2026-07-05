El pueblo de Girona con una playa de agua dulce en plena montaña: casas de piedra, balcones de madera y uno de los rincones más refrescantes del Pirineo catalán

Lo último que se te va a ocurrir al llegar a Setcases es que sea un destino pensado para bañarse. Aquí todo invita a mirar hacia las montañas y la primera sensación es la del típico pueblo pirenaico de casas de piedra y balcones de madera, pero el río que atraviesa el pueblo ya te da pistas de algo más.

Setcases, Ripollès, provincia de Girona / Istock / Josep Curto

Con que camines unos minutos puedes descubrir uno de los rincones más populares del verano pirenaico: una pequeña zona de baño en el Ter que muchos conocen, sencillamente, como la Platgeta.

Redacción Viajar

Cuando el termómetro se dispara en buena parte de Cataluña, hay quienes buscan refugio en la costa y quienes prefieren poner rumbo a este pequeño pueblo del Ripollès donde el verano transcurre a otro ritmo.

A poco más de 1.200 metros de altitud, Setcases tiene la imagen de los pueblos tradicionales del Pirineo que parece que no han cambiado en absoluto con el paso del tiempo. El propio nombre del municipio tiene un origen ligado a la tradición. Según la leyenda, un pastor ciego y sus siete hijos subieron a pastorear a la montaña y, al comenzar a nevar, el padre les mandó buscar refugio y cada hijo construyó su propia cabaña, dando lugar al asentamiento que acabaría convirtiéndose en el actual pueblo.

Setcases mantiene la imagen de los pueblos tradicionales del Pirineo / Istock

Hoy apenas supera los 200 vecinos, aunque durante el verano el ritmo y la población aumenta gracias a quienes buscan temperaturas más suaves, senderos de montaña y un ambiente tranquilo lejos de los destinos más masificados.

La "playa" de agua dulce que cada verano llena el río Ter

Uno de los mayores atractivos de Setcases aparece a pocos minutos del casco urbano, donde el río Ter forma una zona de baño natural conocida popularmente como la Platgeta de Setcases.

Pese al nombre que le han dado los vecinos y viajeros, no pienses en una playa como tal, sino más bien en una zona fluvial acondicionada para el baño. Durante los meses de verano, muchas familias aprovechan las pequeñas pozas y remansos del río para refrescarse en un entorno rodeado de bosque y montaña. ¿Quién necesita combatir el calor en la costa teniendo este pequeño paraíso en mitad de la naturaleza?

Además, lo de refrescarse está asegurado, no como ocurre en el Mediterráneo en ciertos momentos del año en los que el agua no está precisamente fría. Aquí, como viene de las cabeceras del Ter, el agua tiene una temperatura notablemente más baja que la del Mediterráneo incluso en los días más calurosos del año.

El río Ter, en Setcases, / Istock

Setcases es también una de las principales puertas de entrada al Parque Natural de las Cabeceras del Ter y del Freser, un espacio protegido donde nacen dos de los ríos más importantes de Cataluña.

Desde el pueblo parten numerosos senderos que recorren bosques de pino, prados y cumbres que superan ampliamente los 2.000 metros de altitud. Muy cerca se encuentra además Vallter, que se le conoce por su estación de esquí durante el invierno, pero también porque en verano es un punto de partida perfecto para hacer rutas de montaña. Los recorridos más populares son los que conducen hasta el nacimiento del río Ter.

Y después de la ruta de senderismo y el correspondiente baño en el río, el mejor plan es volver al casco histórico y sentarse en alguna de sus terrazas. La gastronomía local tiene una fuerte influencia pirenaica, con platos elaborados a base de carnes de montaña, embutidos tradicionales, setas (cuando la temporada lo permite, claro) y quesos artesanos producidos en la comarca. No se nos ocurre un plan mejor para este verano.