El pueblo de Girona que deberías visitar una vez en la vida es Conjunto Histórico: se accede a través de un puente medieval y fue inspiración para Juego de Tronos

En Besalú no hay monumentos aislados, hay un conjunto armónico que te atrapa desde el minuto uno. Pero si quieres llevarte la esencia bien empacada, hay ciertos lugares que no puedes pasar por alto. El primero, como no podía ser de otra forma, es su puente medieval; esa joya románica que te da la bienvenida con siete arcos desiguales y una torre de vigilancia en el centro. Lo cruzas y ya estás en otra época.