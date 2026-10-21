El pueblo de los gigantes del Quijote donde comer el mejor pisto manchego de España: perfecto para recorrer a pie sus molinos del siglo XVI y un barrio de casas pintadas de añil

Situado en el sector central de la llanura manchega, justo al noroeste de la provincia de Ciudad Real, encontramos el pueblo de Campo de Criptana muy cerca de los límites de Cuenca y Toledo. Es famoso principalmente por sus molinos de viento del siglo XVI que se encuentran en la Sierra de los Molinos y el Cerro de Paz, los cuales inspiraron a Miguel de Cervantes en la famosa batalla de Don Quijote contra los gigantes. También se le conoce como “Tierra de los Gigantes” por llegar a tener hasta 34 molinos de viento en su época de esplendor agrícola.

Adriana Fernández

Además, Campo de Criptana es el lugar donde podrás comer el mejor pisto manchego de España por su gran tradición gastronómica y rural de La Mancha, que se elabora aprovechando los productos frescos y de calidad de la huerta como su tomate, pimiento verde o rojo, el calabacín o la cebolla, todos ellos cocinados a fuego lento. Lo podrás probar en bares y restaurantes tradicionales de la localidad como el Bar Castillo o el Restaurante Cueva La Martina, ya sea en raciones o en platos a compartir.

Calles de la localidad de Campo de Criptana / Istock / JULIAN74

Los “gigantes” de la Sierra de los Molinos

En la Sierra de los Molinos encontrarás un conjunto histórico único, un punto imprescindible sobre estas tierras manchegas. Antiguamente, llegó a haber más de 30, hoy quedan diez molinos de viento en pie. Los más conocidos son el Molino Burleta, el Infanto y el Sardinero, tres joyas del siglo XVI que conservan la maquinaria original y todavía realizan moliendas tradicionales. A unos 350 metros del casco urbano, encontramos el famoso Molino Culebro, que dentro encuentras el Museo de Sara Montiel, dedicado por completo a la famosa cantante y actriz nacida en esta localidad.

Molino de Burleta / wikimedia Commons/Carmenmoran

Muy cerca se encuentra la Casa Cueva Pastora Marcela, una vivienda tradicional musealizada en pleno Albaicín Criptano de Campo de Criptana. Se caracteriza por ser una vivienda subterránea de unos 100 metros cuadrados excavada en la roca caliza a finales del siglo XIX. En la parte baja encontrarás estancias tradicionales como la cocina con chimenea, despensa, habitaciones y una cuadra para los animales. A los pies de los molinos, entre sus calles estrechas y empinadas, con fachadas de color blanco clásico y añil, está el famoso Barrio del Albaicín.

Pósito Real / Tierra de Gigantes

En pleno centro urbano, el paisaje urbano cambia, en primera fila y con una gran arquitectura civil, el Pósito Real, en un destacado edificio del siglo XVI que funcionaba como banco de grano para los agricultores en épocas de escasez. Hoy se utiliza como espacio cultural y para exposiciones puntuales. Justo al lado está la Plaza Mayor, presidido por la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, construida en 1958 de estilo clasicista y con una imponente torre campanario coronada por un chapitel de pizarra de estilo castellano.

Tesoros interiores Situada en la capilla del Santísimo, está la Virgen de Villajos, una valiosísima talla en madera del siglo XIII que sobrevivió a ser hallada oculta en un muro durante la restauración del santuario.

Un pueblo con gran tradición vinícola

Campo de Criptana es uno de los grandes referentes vitivinícolas de la Denominación de Origen La Mancha. Sin duda, es una de las localidades con gran tradición enológica donde destacan variedades como la Airén en blancos y la Tempranillo en tintos.

Entre sus cooperativas más importantes está la Vinícola de Carmen, de las más antiguas de España, surgida a finales de los años 80 y fundadas en los años 1896 y 1901. En total son más de 620 viticultores elaborando marcas reconocidas como Alfaraz, Infanto y Albaicín; además ofrecen visitas guiadas por 18,50 por persona y actividades enológicas populares para hacer en grupos durante todo el año.