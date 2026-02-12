El pueblo gallego dónde más tarde anochece de toda España: el último rayo de sol sobre Europa desde un faro histórico

Desde el 24 de marzo al 23 de abril y del 18 de agosto hasta el 19 de septiembre, en este lugar podrás disfrutar del finis solis, pero este fenómeno se desplaza por el eje inclinado de la rotación de la Tierra. Después de Galicia, este fenómeno se muda a Noruega, primero en Aglapsvik y luego en Måsøy, para pasar a Portugal en el Cabo São Vicente y volver a la Costa da Morte completando el ciclo.