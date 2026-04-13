El pueblo gallego con el secreto de la tortilla más famosa del mundo: antigua capital del Reino y Conjunto Histórico-Artístico, dicen que sus platos son "oro líquido para el paladar"

Entre sus legados, sobresale la iglesia de San Francisco, uno de los ejemplos más notables del gótico mendicante en Galicia. En su interior se encuentra el sepulcro del propio Andrade, sostenido por las figuras de un oso y un jabalí, se convierte en una de las piezas más singulares de la escultura funeraria medieval en España. A este templo se suman Santa María do Azogue y la iglesia de Santiago. Entre los vestigios más antiguos destacan los restos de la muralla medieval, de la que aún se conservan puertas como la de Ponte Vella o la del Cristo, accesos que durante siglos fueron la entrada a la ciudad.