El pueblo gallego de 2.400 habitantes que esconde el secreto de la eterna juventud: el paraíso de las mujeres centenarias que podría ser la nueva Zona Azul del mundo

A principios de los 2000, el demógrafo belga Michel Poulain y el médico italiano Gianni Pes investigaban acerca de la curiosa longevidad en la región de Barbagia en Cerdeña. Rodearon ese área del mapa con un rotulador de color azul y así acuñaron el término "Zona Azul". Pocos años más tarde, Dan Buettner inició una investigación más profunda para llegar a la conclusión de que en el planeta hay cinco: Cerdeña en Italia, Okinawa en Japón, península de Nicoya en Costa Rica, Icaria en Grecia y Loma Linda en Estados Unidos.

Estos lugares tienen en común varias características, pero la principal es que concentran el mayor número de centenarios de todo el mundo. Es decir, personas que llegan y superan la barrera de los cien años. Y eso no es casualidad, sino que Buettner encontró varias coincidencias en el estilo de vida y los entornos de esta gente. En España hay un rincón que podría postularse para ser una nueva Zona Azul y es Galicia.

Adriana Fernández

La longevidad gallega en datos

Concretamente, hay un pueblo de poco más de 2.400 vecinos en Pontevedra llamado Covelo. Entre ellos, en 2024 había doce centenarios, un número muy elevado para la cantidad total de habitantes. Sin embargo, en toda Galicia ya superan los 2.000. La comarca de A Paradanta, perteneciente a ese mismo pueblo, también cuenta con un ratio muy elevado de personas centenarias, concentrando siete veces más que la isla de Okinawa.

La naturaleza que rodea el pueblo de Covelo / Wikicommons. Gabriel González

Aunque siempre se ha dicho que en Ourense es donde más centenarios se concentran de toda España, Covelo y A Parantada podrían estar superándolo. En un reportaje de TVE, algunos vecinos contaron que el secreto es la comida sana, lo que se cosecha; mientras que otros destacaban las relaciones sociales. En esta comarca ya hay 500 centenarios por cada 100.000 habitantes, frente a los 68 por cada 100.000 habitantes de Okinawa.

Playa fluvial junto a Covelo, Galicia / Istock / Chris DoAl

Por su parte, Ourense cuenta con 87 por cada 100.000 habitantes. La Sociedade Galega de Xeriatría e Xerontología (SGXX) dio a conocer que 2.039 centenarios de los 19.639 de España están en Galicia, con mayoría de mujeres, que siguen teniendo más esperanza de vida que los hombres. Si bien los expertos han estudiado Galicia como posible sexta Zona Azul, todavía no hay ninguna resolución clara. ¿El motivo? no se sabe.

Elementos comunes de las Zonas Azules

Son siete las características o parámetros que comparten todas estas regiones del mundo y que, por supuesto, Galicia también:

Actividad física moderada y regular, normalmente vinculada al trabajo agrario. Dieta fundamentalmente vegetal, del campo. Consumo de productos locales, de la tierra. Ausencia de estrés y horarios que se ajustan al ciclo solar. Mantenimientos de fuertes lazos sociales, tanto de familiar como de amistad. Sentido de pertenencia y percepción de apoyo por parte de la comunidad. Tener un propósito vital claro.

Un chozo de Barcia en Covelo / Wikicommons. Edoarado

¿Cómo es esta parte de Galicia?

El entorno del pueblo de Covelo se considera el pulmón verde de A Parantada, una pista de que la calidad de vida puede llegar a ser muchísimo más alta que en otras partes de España. Está rodeado por la Serra do Suído, el Faro de Avión y los Montes da Parantada. Aunque Covelo destaca entre todas ellas, el municipio está conformado por otras 13 parroquias y 181 aldeas, lugares y barrios, destacando, también, Santiago de Covelo como la más poblada con 580 vecinos.

Un antiguo molino en el entorno de Covelo / Wikicommons. NovoAr

A esto se suma un patrimonio histórico único, con iglesias, ermitas, molinos tradicionales y vestigios de un pasado lleno de historia. Como el conjunto abacial de Barcia de Mera, el santiario da Nosa Señora ao pé da Cruz de Baldomar, la iglesia de Santa Mariña o la de Paraños y la casa-museo etnográfico Pazo da Cruz. Y una naturaleza muy especial caracterizada por playas fluviales y montes que hacen las veces de mirador.