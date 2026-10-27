El pueblo gallego donde las mujeres llegan a los 100 años comiendo de su huerta: una comarca que la ciencia compara con las "zonas azules", caldo de grelos y un monasterio del siglo X

Para muchos de ellos, el día empieza con un plato de caldo. Otros desayunan pan mojado en leche, y casi todos comen verduras que han crecido en su propia huerta o que les ha dado un vecino. Son algunas de las costumbres que recoge un estudio publicado en julio de 2025 en la revista científica Nutrients, que identificó a 261 personas de 100 años o más en la provincia de Ourense, analizó los hábitos de 156 y entrevistó en profundidad a 25. Casi tres de cada cuatro eran mujeres.

Es un pueblo repleto de castros. / Istock

La provincia tiene motivos para estudiarse a sí misma. Con 390 centenarios a mediados de 2024, Ourense suma 127 por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta de España junto a la de Soria, y el 80% de quienes llegan a esa edad son mujeres. Dentro de la provincia hay una comarca donde la cifra se dispara hasta los 273 por cada 100.000 vecinos, más del doble. Javier Montalvo, catedrático de Ecología de la Universidad de Vigo y director de la Fundación Matrix, la describe como la tierra "con la mayor longevidad poblacional de España". Es la Terra de Celanova, y su capital, Celanova, está a 24 kilómetros de Ourense.

Adriana Fernández

Lo que hay en el plato

La base de su dieta son las verduras de la familia de la col. Los centenarios de Ourense comen con frecuencia berzas, grelos, nabizas y repollo, casi siempre cultivados en casa o regalados por algún vecino. Las legumbres también tienen un papel central: 85 de los 98 que respondieron a esa pregunta dijeron consumirlas con frecuencia, sobre todo lentejas y habas. A eso se suman tomates y cebollas de la huerta, unas dos piezas de fruta al día, patatas en lugar de pasta o arroz y pescado azul. El alcohol aparece poco, apenas algún licor de café o una sopa de pan con vino en el desayuno.

Santuario de la Virgen del Cristal en Celanova / Istock

Los autores encuadran ese patrón en la llamada dieta atlántica, la del sur de Europa, rica en verduras de temporada, legumbres y productos frescos, con muy pocos ultraprocesados. Junto a la comida, el estudio señala dos factores más: una vida activa y sencilla, y redes de apoyo familiar y vecinal muy sólidas. La huerta de autoconsumo aparece como un hilo que une las tres cosas, porque obliga a moverse cada día, llena la despensa y se comparte con los vecinos.

Detrás del trabajo está Ourensividad, un grupo de médicos, farmacéuticos y nutricionistas apoyado por la Diputación de Ourense, con investigadores de las universidades de A Coruña, Santiago, Valencia y Málaga. Sus conclusiones comparan la dieta de los centenarios ourensanos con la de dos de las zonas azules del planeta, Cerdeña y Okinawa, las regiones del mundo donde se concentra la gente que vive más tiempo. Otros investigadores ya apuntan a Galicia como la próxima: el médico Diego Bernardini, que participa en los estudios sobre longevidad en la región, cita como poblaciones con futuro a "Costa Rica, Cerdeña y posiblemente Galicia".

Calles de Celanova. / Istock

En la Terra de Celanova, la Fundación Matrix y la Universidad de Vigo llevan desde 2017 entrevistando a mayores de 80 años. Entre los 188 octogenarios de la comarca que han participado, el 80% come a diario productos de proximidad, y el 85% toma con regularidad leche, lácteos frescos y aceite de oliva.

Un monasterio en la plaza

La vida de Celanova gira en torno a su plaza Mayor, y la plaza gira en torno a un monasterio. Lo fundó San Rosendo en la primera mitad del siglo X, sobre una capilla anterior dedicada a San Martín, y llegó a ser uno de los monasterios más importantes de Galicia. El edificio que se ve hoy se levantó entre los siglos XVI y XVIII, con una fachada barroca de dos cuerpos y una iglesia diseñada por Melchor de Velasco. Dentro conserva dos claustros, el barroco y el neoclásico del Poleiro, y sus antiguas dependencias acogen hoy un instituto de secundaria, la biblioteca municipal y la oficina de turismo.

Un hermoso claustro barroco en el Monasterio de San Salvador en Celanova / Istock / t

La pieza más antigua está en la huerta del monasterio. La capilla de San Miguel, mandada levantar por Froila hacia el año 940, es uno de los pocos ejemplos de arte mozárabe que quedan en Galicia, con tres pequeñas naves y arcos de herradura, y está declarada Monumento Nacional desde 1931.

Celanova es también tierra de poetas. Aquí nacieron Manuel Curros Enríquez, en 1851, y Celso Emilio Ferreiro, en 1912, dos de las grandes voces de la literatura gallega. La casa natal de Curros alberga la fundación que lleva su nombre y que recuerda a ambos, con entrada gratuita, visitas guiadas y biblioteca.

Monasterio de Celanova. / Istock

La Terra de Celanova

Los alrededores guardan más de dos mil años de historia. El castro de Castromao, con más de 70 construcciones, estuvo habitado desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo II, y en él apareció una tabla de bronce del año 132, la Tabula Hospitii, además de un trisquel calado. Sobre el río Arnoia, el puente romano de Freixo, de cuatro arcos de medio punto, formaba parte de la vía que unía Braga con Astorga.

Castros en Celanova. / Istock

A pocos kilómetros, en Vilanova dos Infantes, se alza la torre del castillo que perteneció al monasterio. Fue dañada en 1467 durante las revueltas irmandiñas y reconstruida después, y hoy acoge exposiciones. El pueblo celebra en otoño su magosto, la fiesta gallega de las castañas asadas. Para quien quiera caminar, el sendero PR-G 32 recorre 24,5 kilómetros entre Celanova y la sierra de Leboreiro.